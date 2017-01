Weser-Kurier:Über die neue VW-Marke Moia schreibt Moritz Döbler im "Weser-Kurier" (Bremen) vom 2. Januar 2017:

(ots) - Neue VW-Marke Moia offen für Investoren - Weitere

Beteiligungen geplant



Die neue Volkswagen-Marke Moia für Mobilitätsdienstleistungen

setzt auf Eigenständigkeit innerhalb des Konzerns. ""Wir sind dabei

auch offen für externe Investoren. Frisches Kapital ist immer gut,

und ein Investor ist immer ein gutes Korrektiv", sagte

Moia-Vorstandschef Ole Harms dem WESER-KURIER (Montagausgabe) in

einem Interview. "Wir sind so eigenständig aufgestellt, dass wir mit

Moia genauso am Markt agieren können wie unsere Wettbewerber." Moia

plant einen Shuttleservice mit eigenen Fahrzeugen für Großstädte.

"Wir werden ein Jahr brauchen, um das Angebot rund zu haben", sagte

Harms. Der Start sei für Berlin und Hamburg vorgesehen, man werde in

Großstädten jeweils "eine vierstellige Zahl" von lizensierten Fahrern

beschäftigen. Im Jahr 2020 wolle Moia einen Umsatz von mehr als einer

Milliarde Euro erzielen und bis dahin in ungefähr 40 Städten mit

verschiedenen Angeboten präsent sein. In den nächsten beiden Jahren

wolle das Unternehmen "einen relevanten dreistelligen Millionenbetrag

investieren", unter anderem in Beteiligungen. Beim israelischen

Carsharing-Unternehmen Gett war Moia bereits mit 300 Millionen Euro

eingestiegen. "Ich wünsche mir Partner, die ähnlich denken wie wir,

ein klares Geschäftsmodell haben und in anderen Regionen als wir

präsent sind. Und wir schauen nach bestimmten Technologien, von den

Algorithmen bis zu Bausteinen für das autonome Fahren", sagte Harms.

Gett solle künftig nicht nur in Großbritannien, Russland, Israel und

in den USA aktiv sein, sondern noch in 2017 in Europa expandieren.

Hier schaue er "aktuell mit großem Interesse" nach Frankreich und

Spanien.







