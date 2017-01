Porträtfotografie mal anders

Porträtfotos im Studio selber machen, ist ein unvergessliches Erlebnis und macht viel Spaß. Je nach Wunsch auch mit der Unterstützung von erfahrenen Profis, damit noch bessere Ergebnisse gelingen.

Porträtfotografie

(firmenpresse) - Das Mietfotostudio GoodPhoto bietet seinen Kunden einen ganz besonderen Service an und hebt sich somit von der Konkurrenz im Bereich Porträtfotografie ab. Alle relevanten Details und neueste Informationen sind online abrufbar auf der Webseite des Studios

GoodPhoto steht in der Fotobranche und bei Kunden als Synonym für Service, Kreativität und Qualität.

Im GoodPhoto Fotostudio können die Kunden die unterschiedlichsten Pakete für ein Fotoshooting buchen. Das Studio kann angemietet werden, um selbst Fotos von seinen Bekannten und Hobbymodels zu machen. Wenn das Studio genutzt wird und keine eigene Kamera vorhanden ist, kann im Fotostudio ein professionelles Equipment ausgeliehen werden. Ebenfalls können Aufnahmen von professionellen Fotografen des Studios erstellt werden, welche alle Vorstellungen und Wünsche der Kunden gerne umsetzen.

GoodPhoto hat mit seinen flexiblem Dienstleistungsangebot die Zeichen der Zeit erkannt und bietet etwas an, was in vielen Fotostudios nicht angeboten wird: Flexible Dienstleistungspakete für unterschiedliche Ansprüche und Budgets.

Mit den kreativen Paketen für die Portraitfotografie setzt GoodPhoto einen deutlichen Akzent in Richtung Service und Flexibilität.

Für alle die gerne selbst fotografieren steht ein komplett eingerichtetes Fotostudio mit hochwertiger Technik von Multiblitz bereit.

Wer das Equipment von GoodPhoto mietet, wird vorweg natürlich gründlich eingewiesen und bekommt einen kompetenten Ansprechpartner zur Seite gestellt.

Wir haben unsere Arbeit erst erledigt, wenn unsere Kunden mit Fotos nach Hause gehen, die 100 % den eigenen Ansprüchen gerecht werden.

Das GoodPhoto Fotostudio ist ein gut besuchtes und beliebtes Studio mit dem Schwerpunkt Porträtfotografie. Der Standort des Mietfotostudios befindet sich in Neutraubling bei Regensburg.









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.goodphoto.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Sie können diese Pressemitteilung - auch in geänderter oder gekürzter Form - mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden."



Dies ist eine Pressemitteilung von

GoodPhoto

Leseranfragen:

Enzianweg 1, 93073 Neutraubling

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.01.2017 - 08:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1440555

Anzahl Zeichen: 2194

Kontakt-Informationen:

Firma: GoodPhoto

Ansprechpartner: Fred Geschka

Stadt: Neutraubling

Telefon: 09401-6078961



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.