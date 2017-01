Reisen geht günstig, dank urlaubdeals24.com

(firmenpresse) - Bereits im Feburar 2016 startete ein junger Duisburger das Reiseschnäppchen Portal "urlaubdeals24.com" welches sich darauf spezialisiert hat, Urlaubsangebote von sämtlichen Anbietern im Netz zu vergleichen und dabei die besten Deals herauszufiltern. "Unsere Seite versucht dabei die gesamte Bandbreite des Reisemarktes abzudecken" verspricht Geschäftsführer Matthias Schmitz. Neben dem altbewährten Pauschalurlaub, findet sich hier aber auch eine große Auswahl an Städtereisen und Kurztrips sowie kleinere Wellness-Wochenenden in ganz Deutschland und Europa. Auch Kreuzfahrten und Musical-Trips erfreuen sich einer immer größer werdenden Beliebtheit auf der Seite.



"Hat man sein gewünschtes Urlaubsangebot gefunden, wird man direkt zum jeweiligen Anbieter weitergeleitet und wickelt dort ganz in Ruhe die abschließende Buchung ab", erklärt Schmitz die einfache Bedienbarkeit seines Reiseportals. In einer kurzen Nachricht kann man sich aber auch sehr gerne direkt an das Team von urlaubdeals24.com wenden und seine persönlichen Urlaubswünsche mitteilen. Im Hintergrund recherchieren die Schnäppchen-Experten dann sehr gründlich und präsentieren innerhalb kürzester Zeit ein individuelles Angebot für den Kunden. "Selbstverständlich vollkommen kostenlos" betont Matthias Schmitz.



Die Webseite arbeitet dabei ausschließlich mit seriösen Reiseveranstaltern wie z.B. Neckermann, Expedia oder TUI zusammen. "Eine gute Kundenbewertung auf Portalen wie Holiday Check oder Trip Advisor steht dabei genauso im Mittelpunkt unserer Arbeit wie die persönliche Erfahrung mit dem jeweiligen Dienstleister." verdeutlicht der Geschäftsführer die Tätigkeit seines Reiseschnäppchen Portals. Prinzipiell gilt aber auch: "Wir empfehlen nur solche Reisen die wir selbst auch buchen würden."



Im hauseigenen Reisemagazin finden sich außerdem viele nützliche Tipps zu den Reisezielen aber auch Themen rund um den Reise-Lifestyle und Gesundheit. Interesse geweckt ? Dann schauen Sie doch gleich mal auf www.urlaubdeals24.com oder auch bei Facebook www.facebook.com/urlaubdeals24 vorbei.











