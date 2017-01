Wer ins Glashaus geht... / ...muss auf seinen Wegen besonders aufmerksam sein (FOTO)

(ots) -

Wer wäre nicht schon einmal in seinem Leben gegen eine Glastüre

oder gegen eine Glaswand gelaufen? Das ist bei diesem Material fast

unvermeidlich. Aber die Teilnehmerin an einer Veranstaltung in einem

modernen Gebäude wollte ihre unsanfte Begegnung mit einer gläsernen

Trennwand zwischen Raumteilen nicht so einfach hinnehmen. Sie hatte

sich dabei eine Platzwunde an der Lippe und eine Zahnverletzung

zugezogen und forderte nun Schadenersatz sowie Schmerzensgeld. Nach

Information des Infodienstes Recht und Steuern der LBS kam sie damit

nicht durch. Das gesamte Gebäude bestehe hauptsächlich aus Glas,

beschieden die Richter in ihrem Urteil, und deswegen habe die

Klägerin besonders aufmerksam sein müssen. Außerdem sei der

Raumteiler farblich abgesetzt gewesen und habe ein beleuchtetes

Notausgangsschild aufgewiesen. Das reiche, um der

Verkehrssicherungspflicht zu genügen.



(Landgericht Essen, Aktenzeichen 18 O 270/14)







Pressekontakt:

Dr. Ivonn Kappel

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen

Referat Presse

Tel.: 030 20225-5398

Fax : 030 20225-5395

Email: ivonn.kappel(at)dsgv.de



Original-Content von: Bundesgesch?ftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) 17-01-glastueren.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 08:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1440566

Anzahl Zeichen: 1390

Kontakt-Informationen:

Firma: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS) 17-01-glastueren.jpg

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung