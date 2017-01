Gute Vorsätze für das neue Jahr: So erreichen sie Ihre Ziele wirklich!

(LifePR) - Jedes Jahr zum Jahreswechsel ziehen die meisten Menschen ein Resumée über das abgelaufene Jahr und fassen neue Vorsätze für das neue Jahr. Oftmals zeigt sich: schnell sind Vorsätze gefasst und ebenso schnell wieder vergessen. Ein Vorsatz ist kein Ziel, sondern etwas Unverbindliches, ein Wunsch. ?Allein mit dem Ziel ist es aber nicht getan. Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun!? So hat Goethe es einmal sehr passend beschrieben. Und die Weisheit Goethes wird auch durch aktuelle Studien bestätigt.

Was sich Deutsche zum Jahreswechsel wünschen?

Laut einer repräsentativen bundesweiten forsa-Befragung von 3.010 Deutschen sagt gut die Hälfte, sie wolle etwas für einen besseren Lebensstil und die Gesundheit tun:

Stress vermeiden / abbauen (60 Prozent)

mehr Zeit für Familie / Freunde (56 Prozent)

mehr bewegen / Sport (55 Prozent)

mehr Zeit für mich selbst (51 Prozent)

gesünder ernähren (45 Prozent)

Wie können Sie es schaffen, realistische Ziele zu setzen und diese auch tatsächlich zu realisieren? Dazu haben wir den bekannten Buchautor, Coach und extrem Challenge Seeker Michael Wigge befragt. Michael Wigge hat in Deutschland und den USA große Bekanntheit durch ZDF Serien wie ?Ohne Geld bis ans Ende der Welt? oder Wigge`s Tauschrausch.

Das ganze Interview lesen Sie hier: http://www.faircoach.de/posts/26





Dies ist eine Pressemitteilung von

Faircoach GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440571

Anzahl Zeichen: 1525

Kontakt-Informationen:

Firma: Faircoach GmbH

Stadt: n





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung