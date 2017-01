CDU-Innenexperte Hevelin: Kölner Polizeieinsatz in Silvesternacht war verhältnismäßig

(ots) - Der Vorsitzende des Innenausschusses des Deutschen

Bundestags, Ansgar Heveling (CDU), hat den Polizeieinsatz in der

Silvesternacht in Köln verteidigt.



Heveling sagte am Montag im rbb-Inforadio, dass die Polizei

vollkommen verhältnismäßig vorgegangen sei. Nach den Erfahrungen aus

der vorherigen Silvesternacht, sei der besondere Blick auf

fahndungsrelevante Personen gelegt worden.



"Es ist so, dass es (...) eine konkrete Gefahrensituation gegeben

hat und dass (...) die Erkenntnisse aus der Silvesternacht des

Vorjahres mit einfliessen, ist selbstverständlich. (...) Es mussten

sogar zusätzliche Polizeikräfte angefordert werden."



Dass die Polizei bei Twitter den Begriff "Nafris" für

Nordafrikaner benutzt hat, sei allerdings unglücklich. Hier hätte

besser ein anderer Begriff genutzt werden sollen, sagte der

CDU-Politiker.







