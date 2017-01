Die BMW Group Sportkommunikation wünscht ein gutes neues Jahr

(LifePR) - Das Team der BMW Group Sportkommunikation bedankt sich bei allen Medienvertretern für die gute Zusammenarbeit und wünscht einen großartigen Start ins neue Jahr.

Auch 2017 werden wir Sie wieder umfassend über unsere zahlreichen Sport-Engagements in aller Welt informieren.

Ab 1. Januar 2017 finden Sie auf der neuen BMW Group Sports Facebook Page ergänzend zu den bestehenden Kanälen wissenswerte Informationen aus der Welt der BMW Sportengagements. Sie erreichen die Seite unter folgendem Link: www.facebook.com/bmwgroupsports

Online sind die aktuellen BMW Presse-Informationen abrufbar unter: www.press.bmwgroup.com/deutschland

Rechtefreies Bildmaterial für redaktionelle Zwecke finden Sie ebenfalls unter: www.press.bmwgroup.com/deutschland

Presseinformationen sind in deutscher und englischer Sprache verfügbar. Sollten sich Ihre Kontaktdaten ändern und Sie eine entsprechende Aktualisierung unseres Verteilers wünschen, senden Sie bitte eine E-Mail an: bmw(at)bs-plus.de





BMW AG

