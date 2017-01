ADG Initiative Zukunft: eMobilität genossenschaftlich umsetzen

"Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele gemeinsam." F.W.Raiffeisen. Verantwortung für eMobilität und Klimaschutzes übernehmen und zukunftsorientierte Geschäftsmodelle dazu entwickeln.

(firmenpresse) - Erfolgreiche Geschäftsmodelle im Wachstumsmarkt "E-Mobilität"

Elektromobilität ist ein Schlüssel zur nachhaltigen Umgestaltung von Mobilität: klima- und umweltfreundlich, ressourcenschonend und effizient. E-Autos fahren also nicht nur mit nachhaltig produziertem Strom, sie sind auch ein wichtiger mobiler Speicher und als solcher essentiell zur Realisierung der Energiewende. Deutschland will bis 2020 zum Leitmarkt und Leitanbieter für Elektro-Mobilität werden. Bis dahin sollen eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen fahren. Aber noch ist der Durchbruch nicht gelungen. Besonders private Autofahrer zögern noch auf die neue Technologie umzusteigen. Zu groß ist die Unsicherheit aktuell, vor allem hinsichtlich Infrastruktur, Lademöglichkeiten und -zeiten sowie Anschaffungskosten.



Doch gerade beim Thema "Anschaffungskosten" lohnt es sich, die Autofinanzierung neu zu denken. Und für den Ausbau der Ladeinfrastruktur sind genossenschaftliche Organisationen mit ihrer flächendeckenden Filialstruktur geradezu prädestiniert. Mit der E-Mobilität entstehen insgesamt zahlreiche Wertschöpfungspotenziale, von denen auch die genossenschaftliche Gruppe profitieren kann. Einige Unternehmen und Banken engagieren sich hier auch bereits. Doch es fehlt an zukunftsfähigen Strategien und somit auch an tragfähigen Geschäftsmodellen mit entsprechenden Produkten und Services - für eine nachhaltige Bindung der Kunden in der Region.



Dies gelingt nur, wenn die Gruppe jetzt handelt und sich mit neuen Geschäftsmodellen in diesem Wachstumsmarkt wichtige Marktanteile sichert. Dafür muss ein neues Bewusstsein her: Nachhaltig klimaschonende Energie wird regional erzeugt, intelligent verteilt und verbraucht. So kann die gesamte Wertschöpfungskette in der Region bleiben. Hier kann sich die genossenschaftliche Organisation, mit ihrer starken Vernetzung in der Region ideal positionieren.



Wo? Schloss Montabaur in Montabaur

Wann? 1.-2.März 2017

Wer? Entscheider aus Wirtschaft, Handel, Genossenschaftlichen Banken und -Unternehmen



