Kunstglaserei Thiel in Berlin bietet einzigartige Objekte aus Glas

(firmenpresse) - Beim Stichwort Kunstglaserei denken die meisten Menschen lediglich an die Bleiverglasungen, wie sie beispielsweise bei den Fenstern historischer Kirchen zu finden sind. Sie stellen allerdings nur einen sehr geringen Ausschnitt aus den Leistungen der Kunstglaserei Thiel in Berlin dar. Solche liebevoll gestalteten Scheiben können auch Türen schmücken oder als Windfänge und schallhemmende Trennwände verwendet werden. In dieser Hinsicht ist es ein Vorteil, dass die Berliner gleichzeitig Experten für Ganzglasanlagen und Schiebetüren aus Glas sind. So haben die Kunstglaser die Möglichkeit, das Design aller Glasflächen in einem Objekt perfekt aufeinander abzustimmen.



Die Glasveredelung gehört ebenfalls zur Kunstglaserei



Ein Kunstglaser kann nicht nur farbenfrohe Fenster herstellen, die durch die besondere Art der Lichtbrechung ein einzigartiges Farbenspiel in jeden Raum bringen. Die Mitarbeiter der Kunstglaserei Thiel sind auch Experten, wenn es darum geht, Elemente aus Klarglas zu veredeln. Durch die Veredelung können Glaselemente sowohl spiegelnd als auch nicht spiegelnd gestaltet werden. Vor allem bei der Aufbereitung zu Spiegelglas haben die Berliner umfangreiche Erfahrungen vorzuweisen. Außerdem kennen sie sich mit der Aufbereitung der Glasflächen mit der Sandstrahltechnik und mit verschiedenen Drucktechniken aus. Bei Bedarf können zur Erfüllung der individuellen Kundenwünsche mehrere Techniken zur Glasveredelung miteinander kombiniert werden.



Individualität hat bei der Kunstglaserei Thiel einen hohen Stellenwert



Die Eingangsbereiche sind die Aushängeschilder von Unternehmen und noch mehr von Hotels. Hier sollten die Betreiber nicht auf die "Billigkennzeichnung" mit Klebe- und Haftfolien setzen, sondern sich hochwertige Leistungen vom Fachhandwerker gönnen. Die Kunstglaserei Thiel kann Firmenlogos und andere Erkennungsmerkmale, beispielsweise mit der Sandstrahltechnik oder mit diversen Graviertechniken, direkt in die gläsernen Elemente einfügen. Das sieht nicht nur edel aus, sondern erfordert bei der Pflege weniger Aufwand als Glasflächen mit Folienverklebungen. Außerdem sind Gravuren dauerhaft und müssen nicht wie die Folien in bestimmten Abständen ersetzt werden.





Ein Kunstglaser kann Einblicke ermöglichen oder verhindern



Glas muss nicht immer einen Durchblick möglich machen. Spezielle Veredelungen der Kunstglaserei sorgen dafür, dass Einblicke verhindert werden. Das ist bei den Glaswänden für das Büro des Chefs ebenso machbar wie bei den Türen und Seitenwänden für moderne Glasduschen. Ein vom Kunstglaser hergestelltes Fenster vom Bad zum Balkon oder zur Terrasse lässt Licht durch und sperrt unerwünschte Einblicke aus. Gleichzeitig wird es zum interessanten Blickfang für das Bad und den Balkon. Dabei spielt es für die Kunstglaserei Thiel keine Rolle, ob sich die Kunden quadratische, rechteckige, dreieckige oder runde Fenster wünschen - nahezu jeder Wunsch ist umsetzbar.







Glaserei Thiel - Wir bieten umfangreichen Service von der kleinen Reparatur bis zur Objektverglasung. Langjährige Erfahrung garantiert Ihnen höchste Qualität.



Glaserei Thiel GmbH

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

Datum: 02.01.2017

Glaserei Thiel GmbH

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Berlin

Telefon: 0711 128 501-0



