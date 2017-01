Der Lektor - wichtige Hilfe für angehende Autoren

Kurtz Online-Lektorat und -Korrektorat

(firmenpresse) - Unser Gastautor Benjamin Meyer über Autoren und Lektoren

Für angehende Autoren gibt es unzählige Dinge zu beachten, wenn sich aus einer Idee eine Geschichte und schließlich ein Manuskript herauskristallisiert. Über Wochen, Monate oder sogar Jahre wird recherchiert, geschrieben, überarbeitet und verworfen. Was alles auf einen Schriftsteller zukommt, erfahren Sie zum Beispiel auf www.buchschreiben.com

Bevor das fertige Manuskript dann auf den Weg zu den Verlagshäusern geschickt wird bzw. bevor es über die Alternative Selbstverlag in den Buchhandel kommt, sollte noch ein letzter wichtiger Schritt gegangen werden: die Inanspruchnahme eines Lektors.

Was bietet ein professioneller Lektor?

Autoren, die bereits bei einem Verlag unter Vertrag stehen, beschäftigen in der Regel hauseigene Lektoren. Freie Lektoren hingegen, wie sie bei unserem Online-Lektorat arbeiten, bieten ihre Dienste für Autoren an, die noch nicht bei einem Verlag untergekommen sind. Und diese Dienste umfassen weit mehr als eine simple Überprüfung der Sprachrichtigkeit (Korrektorat) und ein paar stilistische Verbesserungen. Ein guter Lektor überprüft das Manuskript auch inhaltlich (Inhaltslektorat). Er achtet darauf, ob die Handlung schlüssig ist, ob sich Charaktere glaubwürdig entwickeln und ob sich logische Fehler eingeschlichen haben. Auch die Ausarbeitung des Spannungsbogens wird vom Lektor, von lat. lector = "Leser" oder "Vorleser", geprüft. Bei Fach- und Sachbüchern hinterfragt ein guter Lektor die Schlüssigkeit der Argumentation kritisch und, je nach Beauftragungsumfang, auch die Korrektheit und Relevanz der dargebotenen Fakten und Beispiele.

Der Lektor wird dem Autor zwar nicht das eigentliche Schreiben abnehmen, aber er unterbreitet seinem Schützling bei Bedarf konkrete Verbesserungsvorschläge für aufgedeckte Schwachstellen oder auch für Passagen, mit denen der Autor schon von vornherein nicht zufrieden ist.

Buchneuerscheinungen; Lektor, Lektorat, Online-Lektor, Online-Lektorat

Nahezu ausnahmslos jedes Buch, das heutzutage in den Handel kommt, wurde vor dem Druck von mindestens einem professionellen Lektor gegengeprüft und mitgestaltet.

Vorteile eines professionellen Lektors

Auch wenn das Lektorat eines Manuskripts zusätzliches Geld kostet, ist es eine lohnende Investition für angehende Autoren. Der Autor selbst hat seine Geschichte meist so oft gelesen, umgeschrieben und verändert, dass er leicht den Überblick verlieren kann. Ein professioneller Lektor liest die Geschichte hingegen zum ersten Mal - und zwar mit geübtem Blick. Ihm fallen Dinge auf, die unklar, unlogisch oder sogar falsch sind. Gute Lektoren wie unser Chef-Lektor Patrick Kurtz und seine Mitarbeiter besitzen viel Erfahrung mit literarischen Werken und sind dadurch in der Lage, fachliche Ratschläge und Verbesserungsvorschläge zu machen, die ein unfertiges Manuskript zum druckreifen Buch werden lassen.

Gerne übernimmt unser Online-Lektorat auch Ihr Projekt!

Kurtz Online-Lektorat und -Korrektorat

Tel.: 0800 8033 967

Mail: kontakt(at)online-lektorat-textkorrektur.de

Web: http://www.online-lektorat-textkorrektur.de





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://https://www.online-lektorat-textkorrektur.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Sie möchten sich bei einem professionellen ersten Leser rückversichern, ob Ihr Vorhaben oder ein bereits von Ihnen verfasster Text konzeptionell wie inhaltlich hohen Qualitätsanforderungen genügt. Von diesem Leser erwarten Sie neben einer präzisen Lektüre eine durchaus auch kritische Überprüfung des Textaufbaus, einzelner Formulierungen, Absätze und Argumentationen im Hinblick auf Ihr Lesepublikum. Dessen Kritik sollte stets konstruktiv sein, d.h. in Form von konkreten Verbesserungsvorschlägen unterbreitet werden, die Sie von Fall zu Fall annehmen oder ablehnen können. Mit diesen Wünschen sind Sie richtig beim Kurtz Online-Lektorat für Textkorrektur, Inhaltslektorat und Ausdruckslektorat.



Das Aufgabenfeld im Kurtz Online-Lektorat umfasst vorwiegend die rechtschreibliche, stilistische, grammatikalische und inhaltliche Verbesserung der Texte - aber auch die Prüfung der eingehenden Manuskripte oder Typoskripte. Ein Lektorat ist ein Prozess, innerhalb dessen beide Partner gemeinsam an einem Text arbeiten. Dies kann durchaus per Mail erfolgen. Da das Lektorat ein Korrektorat umfasst, müssen Sie sich um Rechtschreibfehler keine Gedanken mehr machen.



Das Kurtz Online-Lektorat ist ein kleines Unternehmen mit persönlicher Note und akribischen Arbeitsgrundsätzen. Wir nehmen uns Zeit für die Korrektur Ihres Projektes, besprechen mit Ihnen alle Wünsche und wichtigen Details und bearbeiten Ihren Text strikt nach Ihren Vorstellungen - ob im Lektorat oder im Korrektorat. Von den Formalia, über Rechtsschreibung und Grammatik, über die inhaltliche Kohärenz bis zum Wortklang begleiten und perfektionieren wir Ihr Projekt.



Zu den Kunden des Kurtz Online-Lektorats zählen Verlage, Agenturen, Unternehmen, aber auch Organisationen, Verbände, Wissenschaftler, Studierende und Privatpersonen - kurz: alle, die mit starken, niveauvollen, rundum gelungenen Texten überzeugen wollen. Ob Hausarbeiten, Bachelor-Arbeiten, Master- oder gar Doktor-Arbeiten - mit allem sind Sie bei unserer Textkorrektur gut aufgehoben. Ein Lektorat mit fairen Preisen.



Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder Ihre Mail und vor allem auf Ihren individuellen Text!



Kontaktieren Sie uns über das Kontaktformular, per E-Mail an kontakt(at)online-lektorat-textkorrektur.de oder einfach telefonisch unter 0800 8033 967.



Kurtz Online-Lektorat und -Korrektorat

Tel.: 0800 8033 967

Mail: kontakt(at)online-lektorat-textkorrektur.de

Web: https://www.online-lektorat-textkorrektur.de

Dies ist eine Pressemitteilung von

Online-Lektorat und -Korrektorat

PresseKontakt / Agentur:

Online-Lektorat und -Korrektorat

Tanja Bergmann

Rykestraße 26

10405 Berlin

kontakt(at)online-lektorat-textkorrektur.de

030 55578 6415

https://www.online-lektorat-textkorrektur.de



Datum: 02.01.2017 - 10:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1440592

Anzahl Zeichen: 3552

Kontakt-Informationen:

Firma: Online-Lektorat und -Korrektorat

Ansprechpartner: Tanja Bergmann

Stadt: Berlin

Telefon: 030 55578 6415





Diese Pressemitteilung wurde bisher 112 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung