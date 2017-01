Rückblick: 20 Jahre Straßenberger Konsens-Training

2016 stand für Straßenberger Konsens-Training im Zeichen eines Doppeljubiläums: Neben dem 20-jährigen Bestehen des Bildungsinstituts konnte man das Jubiläum „10 Jahre Kanzleimanager-Lehrgang“ feiern.

(firmenpresse) - Seit 1996 bietet Straßenberger bundesweit Seminare, Inhouse- und Online-Schulungen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und Notare an. 20 Jahre später kann das Institut eine positive Zwischenbilanz ziehen: über 8.000 zufriedene Kunden haben in diesem Zeitraum vom innovativen Straßenberger-Lernkonzept profitiert und das erworbene Wissen erfolgreich in Kanzleien und Notariaten umgesetzt. Das Fortbildungs-Angebot umfasst Präsenz-Seminare, Lehrgänge, Inhouse-Schulungen und Online-Seminare.



Bei allen Seminaren gewährt das Institut die Qualitätsgarantie „Straßenberger Plus“. Mittels einer Ist-Analyse werden wesentliche Ansatzpunkte ermittelt, hierauf folgt die individuelle Anpassung der Lerninhalte inklusive einer zielgruppenspezifischen Vermittlungsform. Im Rahmen der kostenlosen Nachbetreuung bietet Straßenberger zudem eine telefonische Hilfestellung bis zu 30 Tage nach Seminarende.



2006 wurde das Angebot um die von Maria A. Musold konzipierte Fortbildung zum Kanzleimanager (SKT-zertifiziert) erweitert. Kanzleimanager nehmen übergeordnete Management-Aufgaben wahr und entlasten so wirksam die Kanzleiinhaber. Um aktuelle Entwicklungen adäquat berücksichtigen zu können, ist der Lehrgang im Jubiläumsjahr um die neuen Themenbereiche „Moderne Korrespondenz“ und „Social Media“ ergänzt worden.



Seit 2014 veranstaltet Straßenberger Konsens-Training darüber hinaus den Wettbewerb „Deutschlands beste Kanzleimanagerin“, der bundesweit auf große Resonanz stößt.





