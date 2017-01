GPS-Watch verzeichnet positive Bilanz für 2016

GPS-Watch ist ein geprüftes Mitglied der "TOPLIST der Telematik"

Das neue Büro der GPS-Watch GmbH in Kisdorf. Bild: GPS-Watch GmbH

Viele Veränderungen hat es im zu Ende gehenden Jahr 2016 für die GPS-Watch GmbH gegeben. Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein ist von Henstedt-Ulzburg in das benachbarte Kisdorf in neue Räumlichkeiten gezogen. Zudem sind einige neue Mitarbeiter eingestellt worden. Alle Bereiche wie Support oder Vertrieb sind nun separat besetzt.





Insgesamt blickt Geschäftsführer Bastian Schössow, der mit einem Ein-Mann-Betrieb angefangen hatte, auf ein "sehr, sehr erfolgreiches Jahr" zurück. "Wir haben dieses Jahr viel geschafft" - unter anderem wurden der Umsatz und auch die Zahl der Kunden gesteigert. Zudem brachte GPS-Watch eine App für Android und iOS für das hauseigene Portal heraus. Seit November ist sie auf dem Markt. "Das war lange überfällig und wird sehr positiv angenommen."



Das norddeutsche Unternehmen, das GPS-Ortung für Firmen und Privatpersonen anbietet, betreut deutschlandweit Kunden, hat aber auch Abnehmer in Österreich und der Schweiz. Besonders groß sei die Nachfrage derzeit im Raum Berlin, hat Schössow beobachtet.









Kurzprofil:



Die GPS-WATCH GmbH ist ein wachsendes bodenständiges Unternehmen mit dem Sitz in Henstedt-Ulzburg in Schleswig Holstein, das sich seit 2011 intensiv mit der Positionsbestimmung von Personen, Fahrzeugen und Sachgegenständen beschäftigt.



Mit GPS-WATCH haben Anwender ein Unternehmen an ihrer Seite, welches sich zum Ziel gesetzt hat, professionelle Telematik-Lösungen zu bezahlbaren Konditionen zu vertreiben - egal ob ein GPS-Ortungssystem für 5 oder 500 Fahrzeuge benötigt wird.



Alle Ortungssysteme der GPS-WATCH GmbH umfassen:



GPS-Ortungsgeräte "made in Europe"

Ortungsgeräte-Garantie für die komplette Vertragslaufzeit

Quadnetz Datenkarte D1, D2, O2 und E-Plus

nach Kunden-Angaben programmierte Geräte

sofort einsatzfähig via Plug & Play

einen günstigen Datentarif für Europa

Live Online-Portal



Smartphone AppSite

direkte Ansprechpartner





GPS Ortungssysteme sind mit praktisch sämtlichen Fahrzeugtypen und Arten kompatibel und eignen sich zum Einsatz in den unterschiedlichsten Branchen zur Positionsbestimmung von Fahrzeugen sowie Personen, daher bietet GPS-WATCH Lösungen für alle Fuhrunternehmen, Werttransporte, Kurierdienste, Pflegedienste sowie Unternehmen mit Außendienstmitarbeitern und anderen Dienstleistungsbetriebe an.



Mitarbeiter der GPS-WATCH GmbH besuchen Interessenten auch persönlich für eine Präsentation in ihrem Hause.







http://www.telematik-markt.de



