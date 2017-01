Herzlichen Glückwunsch, Konrad Adenauer! - Kranzniederlegung mit Peter Altmaier

(ots) -



Termin: Donnerstag, 5. Januar 2017, 11:00 Uhr

Ort: Konrad Adenauer - Charles de Gaulle-Denkmal

Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung

Ecke Tiergarten- und Klingelhöferstraße, 10785 Berlin



An seinem 141. Geburtstag gedenkt die Konrad-Adenauer-Stiftung des

ersten Kanzlers der Bundesrepublik Deutschland und ehrt ihn damit als

großen Deutschen und Europäer, als Visionär und Gestalter.



Der Chef des Bundeskanzleramtes, Peter Altmaier MdB, wird das Wort

ergreifen und an Konrad Adenauer, der u.a. auch Ehrenbürger Berlins

war, erinnern. Anschließend werden Blumen am Denkmal niedergelegt.



Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter

http://www.kas.de/wf/de/17.71282/







