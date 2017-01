NOZ: CSU sieht CDU in Flüchtlingspolitik "weit entfernt"

(ots) - CSU sieht CDU in Flüchtlingspolitik "weit

entfernt"



Fraktionsvize Friedrich weist Vorwurf des "Säbelrasselns" zurück



Osnabrück. Unions-Fraktionsvize Hans-Peter Friedrich hat den

CDU-Vorwurf des "Säbelrasselns" gegen die CSU zurückgewiesen. "Wenn

die CDU sich schon durch unsere berechtigten Forderungen nach einer

klaren Politik bedroht fühlt, zeigt das nur, wie weit sie sich von

der CSU entfernt hat", sagte Friedrich der "Neuen Osnabrücker

Zeitung" (Dienstag) mit Blick auf den anhaltenden Streit über die

Flüchtlingspolitik. Nicht Beschwörungsformeln, sondern Besinnung auf

die gemeinsamen Wurzeln schaffe Gemeinsamkeit, meinte der

CSU-Politiker und Ex-Innenminister vor der Klausur seiner Partei im

Kloster Seeon. Dort geht es um weitere Verschärfungen in der

Sicherheits- und Asylpolitik.



Zuvor hatte CDU-Vize Thomas Strobl der Schwesterpartei

vorgeworfen, durch "Säbelrasseln" die Gemeinsamkeiten in der Union zu

beschädigen.







