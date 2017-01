GPS-Watch verzeichnet positive Bilanz für 2016

(PresseBox) - Viele Veränderungen hat es im zu Ende gehenden Jahr 2016 für die GPS-Watch GmbH gegeben. Das Unternehmen aus Schleswig-Holstein ist von Henstedt-Ulzburg in das benachbarte Kisdorf in neue Räumlichkeiten gezogen. Zudem sind einige neue Mitarbeiter eingestellt worden. Alle Bereiche wie Support oder Vertrieb sind nun separat besetzt.

Insgesamt blickt Geschäftsführer Bastian Schössow, der mit einem Ein-Mann-Betrieb angefangen hatte, auf ein ?sehr, sehr erfolgreiches Jahr? zurück. ?Wir haben dieses Jahr viel geschafft? ? unter anderem wurden der Umsatz und auch die Zahl der Kunden gesteigert. Zudem brachte GPS-Watch eine App für Android und iOS für das hauseigene Portal heraus. Seit November ist sie auf dem Markt. ?Das war lange überfällig und wird sehr positiv angenommen.?

Das norddeutsche Unternehmen, das GPS-Ortung für Firmen und Privatpersonen anbietet, betreut deutschlandweit Kunden, hat aber auch Abnehmer in Österreich und der Schweiz. Besonders groß sei die Nachfrage derzeit im Raum Berlin, hat Schössow beobachtet.

Zur Meldung auf Telematik-Markt.de



Die MKK ist Herausgeberin des führenden und unabhängigen Fachmediums Mediengruppe Telematik-Markt.de http://www.Telematik-Markt.de, die medial print, online und TV umfassende Informationen zur Branche veröffentlicht und sendet.

Telematik ist eine Querschnitttechnologie, die die Bereiche Navigation, Ortung, Kommunikation und Informatik miteinander vernetzen. Sie umfasst alle Anwendungen, die auf drahtloser Übertragung von Informationen jeder Art und deren anschließender Weiterverarbeitung beruhen. Die Fachzeitschrift Telematik-Markt.de verfolgt das Ziel, für diese Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt- und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik-Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.



Die Mediengruppe Telematik-Markt.de stützt sich dabei auf kompetente Fachjournalisten Wissenschaftler, Institutionen, Universitäten, Verbände und Vereinigungen, mit denen sie permanent kommuniziert. Telematik-Markt.de bündelt so die Interessen und Ideen aus Forschung & Entwicklung, Wirtschaft, Interessensgemeinschaften sowie von Anbietern, Herstellern und Anwendern und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Kommunikationsplattform".





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die MKK ist Herausgeberin des führenden und unabhängigen Fachmediums Mediengruppe Telematik-Markt.de http://www.Telematik-Markt.de, die medial print, online und TV umfassende Informationen zur Branche veröffentlicht und sendet.

Telematik ist eine Querschnitttechnologie, die die Bereiche Navigation, Ortung, Kommunikation und Informatik miteinander vernetzen. Sie umfasst alle Anwendungen, die auf drahtloser Übertragung von Informationen jeder Art und deren anschließender Weiterverarbeitung beruhen. Die Fachzeitschrift Telematik-Markt.de verfolgt das Ziel, für diese Technologie und Forschung einen allumfassenden "Markt- und Informationsplatz" zwischen Herstellern und Anwendern zu schaffen, um die noch recht junge und innovative Telematik-Branche näher in das Blickfeld der Öffentlichkeit zu rücken.

Die Mediengruppe Telematik-Markt.de stützt sich dabei auf kompetente Fachjournalisten Wissenschaftler, Institutionen, Universitäten, Verbände und Vereinigungen, mit denen sie permanent kommuniziert. Telematik-Markt.de bündelt so die Interessen und Ideen aus Forschung & Entwicklung, Wirtschaft, Interessensgemeinschaften sowie von Anbietern, Herstellern und Anwendern und vereint alle beteiligten Stellen auf dieser "öffentlichen Kommunikationsplattform".





Dies ist eine Pressemitteilung von

Mediengruppe Telematik-Markt.de | MKK

Datum: 02.01.2017 - 10:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440616

Anzahl Zeichen: 2572

Kontakt-Informationen:

Firma: Mediengruppe Telematik-Markt.de | MKK

Stadt: Ahrensburg bei Hamburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung