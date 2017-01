NDR Fernsehen 2016 mit 7,6 Prozent Marktanteil im Norden - bundesweit meistgesehenes Drittes

(ots) - Das NDR Fernsehen hat 2016 Zuschauerinnen und

Zuschauer hinzugewonnen. Im Norden nutzten 3,48 Millionen täglich das

NDR Fernsehen, der beste Wert seit 2010. Im Vergleich zu 2015

schalten täglich 50.000 Menschen mehr ein. Der Marktanteil sank in

Norddeutschland leicht um 0,2 Punkte auf jetzt 7,6 Prozent. Im

Vergleich der Dritten in ihren Sendegebieten kommt das NDR Fernsehen

erneut auf den zweiten Platz hinter dem MDR Fernsehen (9,5 Prozent

Marktanteil).



Bundesweit war das NDR Fernsehen mit einem Marktanteil von 2,4

Prozent auch 2016 das meistgesehene Dritte Programm. 7,51 Millionen

Menschen schalteten täglich bundesweit mindestens einmal das NDR

Fernsehen ein, im Vergleich zu 2015 ein Plus von 170.000.



Frank Beckmann, NDR Programmdirektor Fernsehen: "Besonders freut

mich, dass wir mit unseren Informationssendungen erneut Zuschauer

gewinnen konnten. Das belegt, dass die Menschen unserem Programm

vertrauen und uns als verlässliche Nachrichtenquelle und zur

Erklärung und Einordnung von Hintergründen schätzen."



Das Wirtschafts- und Verbrauchermagazin "Markt" steigerte 2016

seinen Marktanteil auf 10,0 Prozent (plus 0,2 Prozentpunkte) und

deckte in diesem Jahr u. a. Missstände bei der Entsorgung giftiger

Bohrschlämme auf. Auch "45 Min" legte um 0,2 Punkte zu, auf jetzt 6,8

Prozent. Das Gesundheitsmagazin "Visite" behauptete sich mit im

Schnitt 9,9 Prozent Marktanteil. Die erfolgreichste Ausgabe schaffte

es u. a. durch das Thema "Durch gezielte Ernährung Blutdruck senken"

mit 910.000 Zuschauern im Norden - Marktanteil: 15,4 Prozent - unter

die fünf meistgesehenen Einzelsendungen im Jahr (neben den

Regionalmagazinen, der Tagesschau und "DAS!"). Zu diesen Top-Five

gehört auch eine Ausgabe von "NDR//Aktuell" um 21.45 Uhr. Insgesamt

erreichte die Nachrichtensendung wie im Vorjahr durchschnittlich 8,5



Prozent.



Das Satiremagazin "extra 3" feierte 2016 sein 40-jähriges

Jubiläum, lieferte mit dem Song "Erdowie, Erdowo, Erdogan" seinen

bisher größten Coup und gewann in der Publikumsgunst abermals dazu,

um 0,5 Punkte auf 8,1 Prozent. Das ist der beste Wert, seit "extra 3"

am Mittwochabend läuft. Als Sahnehäubchen gab es für die Sendung den

Deutschen Comedy-Preis als "Beste Satire-Show".



Ein Jubiläum feierte auch die Doku-Reihe "Länder - Menschen -

Abenteuer". Sie läuft seit nunmehr 25 Jahren im NDR Fernsehen - mit

nach wie vor großem Erfolg (8,8 Prozent Marktanteil um 20.15 Uhr,

plus 0,7 Punkte), genauso wie die "Expeditionen ins Tierreich" (9,5

Prozent) oder "mareTV" (8,9 Prozent). Die "NDR Talk Show" kam 2016

mit 12,8 Prozent Marktanteil und im Schnitt 510.000 Zuschauern allein

im Norden auf den besten Wert seit 2009. Die Show "Bettina und

Bommes" aus Hannover gewann im zweiten Jahr ihres Bestehens 30.000

Zuschauer hinzu. Den Talk sahen im Schnitt 450.000 Menschen

(Marktanteil: 11,1 Prozent). Die erfolgreichste Einzelsendung des

Jahres war "Unvergessen - Tamme Hanken": Den Abschied vom

"XXL-Ostfriesen" verfolgten am 12. Oktober bundesweit 2,27 Millionen

Zuschauer. Der Marktanteil lag im Norden bei 17,5 Prozent (1,08

Millionen).



Dass das NDR Fernsehen mit innovativen Formaten aus dem eigenen

Haus beim Publikum punktet, zeigte sich auch 2016. Die fünf Folgen

des neuen Gesundheitsratgebers "Dr. Wimmer" hatten im Norden

durchschnittlich 500.000 Zuschauer, Marktanteil: 8,2 Prozent. Das

Quiz "Die Superpauker", in dem Prominente gegen Lehrer antreten,

erzielte in sechs Ausgaben einen Marktanteil von 8,3 Prozent. Beim

"Käpt'ns Dinner" empfing Fernsehpreis-Träger Michel Abdollahi seinen

Gast Klaus Wowereit in einem U-Boot (Marktanteil: 9,4 Prozent).

Wigald Boning begrüßte seine Talkgäste in "Gute Nacht! Die Show vorm

Einschlafen" stilgerecht im Nachthemd, die Zuschauerinnen und

Zuschauer waren hellwach und bescherten beiden Folgen im Schnitt 10,0

Prozent Marktanteil. "Treckerfahrer dürfen das" befand Sven Tietzer

in einem Zweiteiler (8,1 Prozent), Tagesschau-Sprecherin Linda

Zervakis startete zweimal "Das Experiment" (6,6 Prozent) - auch diese

Neuentwicklungen werden in diesem Jahr erneut zu sehen sein.



Einen neuen Jahres-Bestwert erreichten die Regionalmagazine um

19.30 Uhr: Sie hatten 2016 im NDR Fernsehen durchschnittlich

insgesamt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, so viele wie

noch nie. Auch der Marktanteil - 23,1 Prozent - stellt einen neuen

Rekord dar. Hier beträgt das Plus 0,2 Prozentpunkte.



Auswertungszeitraum 1.1. - 31.12.2016







Kommentare zur Pressemitteilung