Rollkon Rolladensysteme/ Vorbau- Rollladen & Rolläden

Rollladenantrieb Rollladensteuerung& Zubehör

Rollladenantrieb - Rollladensteuerung - Rollladenzubehör - Garagenrolltor - Aufsatzrolladen

(firmenpresse) - Rollladen optimal auf Kundenansprüche zugeschnitten

Die Herstellung unserer Rollladen erfolgt nach individuellen Kundenwünschen. Neben der persönlichen Lieblingsfarbe geht es dabei natürlich um die passgenau Umsetzung und die Komfort-Automatisierung aller unserer Rollladensysteme (Rollladenantrieb, Rollladensteuerung, Rollladenzubehör, Garagenrolltor, Aufsatzrolladen , Vorbaurollladen, Vorsatzrolladen, Sicherheitsrollladen usw.) sowie unserer Garagentorsysteme und Sonnenschutzsysteme.

Bei jeder unserer individuell angefertigten Lösungen dürfen Sie sicher sein, dass nur hochwertigste Materialien zur Herstellung infrage kommen und dass jedes unserer Rollladensysteme garantiert MADE IN GERMANY ist. Das bedeutet für Sie ein Maximum an Know-How und ein Produkt, das mit Hingabe realisiert wurde.

RollKon® - Markenqualität vom Rollladenvertrieb Haushalter e.K.

Ein modernes Gebäude ist ohne ein gutes Rollladensystem kaum vorstellbar. Schließlich können Sie auf diese Weise Ihr Gebäude höchst wirkungsvoll schützen. Nicht nur vor Wind und Wett sowie Einbruch, sondern auch vor ungewollt neugierigen Blicken. Rollladen-Systeme von RollKon® sind für jede Gebäudeform ideal, da sie sich durch individuelle Anpassbarkeit funktionell wie ästhetisch in praktisch jede Hausfassade einbinden lassen - entweder verschwindend unauffällig oder auffallend betonend.

Fast für die Ewigkeit gebaut: Produkte von RollKon®

Eine robuste Bauweise ist die Grundlage für die Langlebigkeit der RollKon® Produkte. Hinzu kommt sorgfältige Arbeit bei der individuellen Anpassung und das Know-How vieler Praxisjahre. Hinzu kommt die ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Produkte (unter anderem Rollladen, Rolltor, Rollladenantrieb, Rollladensteuerung, Rollladenzubehör, Gartenrolltor, Aufsatzrolladen, Vorsatzrolladen). So werden wir auch morgen und übermorgen in der Lage sein, Ihnen Produkte nach Ihren speziellen Anforderungen bieten zu können. Natürlich durch und durch MADE IN GERMANY.

Effektiver Schutz durch RollKon®

Ein Rollladen ist ein wesentlicher Schutz für jedes Haus. Er dient nicht nur als reiner Sichtschutz (und zwar in beide Richtungen), sondern auch zum effektiven Schutz gegen Sonneneinstrahlung und Wärmeeinwirkung im Sommer bzw. für die Erhaltung der Raumwärme im Winter. Auf diese Weise lässt sich zu jeder Jahreszeit das Raumklima merklich verbessern.

In der Praxis kommen dabei zwei Typen des Rollladens zum Einsatz: Der Vorbaurollladen und der Neubau- bzw. Aufsatzrollladen. Beim Vorbaurollladen wird der Rollladen von außen vor das Fenster in die Laibung der Fassade integriert, beim Neubau- bzw. Aufsatzrollladen in die Hauswand selbst integriert.

Wir bieten Ihnen speziell gedämmte Rollladen, die für Sie vor allem bei direkter Sonneneinstrahlung im Sommer von Interesse sind. Mit ihnen lassen sich höchst angenehme Temperaturen im Haus erreichen. Außerdem ist dieser Rollladen überdurchschnittlich stabil, sodass er nicht nur vor Witterung zuverlässig schützt, sondern auch aktiv zum Einbrecherschutz beiträgt.

RolloTube: die Rohrmotoren von RollKon®

Wenn es um die Automatisierung von Rollläden und Markisen - ganz gleich ob beim Neubau oder bei einer Renovierung - geht, dann sind die Rohrmotoren von RollKon® (RolloTube, Rollladenantrieb) das Mittel der Wahl. Dieser Antrieb kann einfach in die vorhandene Rollladenwelle eingeschoben werden und arbeitet dann völlig wartungsfrei zuverlässig über viele Jahre. Je nach Durchmesser der vorhandenen Welle und nach der Größe des Rollladens kommen unterschiedliche Rohrmotoren mit unterschiedlichen Leistungen zum Einsatz. Die RollKon® Produktpalette für Rollladenantrieb hält die Rohrmotorserien RolloTube Basis und RolloTube Comfort mit dem jeweils passenden Motor für jede Anforderung bereit. Sie entscheiden, ob mechanisch, elektronisch oder per Funk gesteuert werden soll.

RollKon® - der Profi für Antriebs- und Steuerungstechnik

Höchster Nutzen für den Endverbraucher und außerdem ohne große Mühen zu installieren: das zeichnet die Antriebe für Rollläden, Sonnenschutz und Garagenrolltor von RollKon® aus.

Die individuellen Steuerungskonzepte von RollKon® zeichnen sich durch intelligente Technik aus und durch ihre kompakten Maße. Dahinter steckt eine absolut robuste und langlebige Mechanik, die an jede Einbausituation anpassbar ist. Das Sortiment von RollKon® umfasst Antriebslösungen für Einbau- und Vorbaukästen, aber auch für Aufsatzrollläden. Jeweils einstellbar für eine mechanische Endabschaltung oder für eine elektronische Endabschaltung mit praktischer Hinderniserkennung.

Im Rollladenbereich vertraut RollKon® auf eine innovative Funktechnologie, die mit Funksteuerungen als Einzel-, Gruppen oder Zentralsteuerung geliefert werden können. Dazu gehört jeweils ein umfangreiches Zubehörpaket.

Automatisch arbeitende Rollläden von RollKon® runden das Sortiment ab. Sie bieten neben den genannten Vorzügen vor allem einen besonders guten Schutz gegen Einbruch und sorgen für einen beachtlichen Energiespareffekt. Ganz nebenbei steigt der Wert jeder Immobilie durch die Installation derartiger intelligenter Haustechnik.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.rollkon.biz



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Hochwertige Rollladen Systeme.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Rolladenvertrieb Haushalter e.K

PresseKontakt / Agentur:

IMS-Deluxe

Luciano Longo

Mainparkstr. 1146

63814 Mainaschaff

longo(at)ims-deluxe.de

06021/8629466

www.ims-deluxe.de



Datum: 02.01.2017 - 11:45

Sprache: Deutsch

News-ID 1440624

Anzahl Zeichen: 5574

Kontakt-Informationen:

Firma: Rolladenvertrieb Haushalter e.K

Ansprechpartner: Jörg Haushalter

Stadt: Rinteln

Telefon: 057518903749





Diese Pressemitteilung wurde bisher 146 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung