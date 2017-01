Drogen im Spiel? Mit einer Haaranalyse auf Drogen finden Sie es heraus

(firmenpresse) - In Schulen, Betrieben oder im privaten Umfeld ist jeder daran interessiert, gesund und harmonisch zusammen zu arbeiten. Leider ist es so, dass der Alkohol oder auch Drogen

sich zunächst unbemerkt in viele unsere Lebensbereiche einschleichen. Schlimm für alle Beteiligten wird es dann, wenn man erkennen muss, dass jemand seine gewohnt sympathische Art und Freude am Leben verliert. Einfache Herausforderungen werden zum Problem und man fragt sich, ob hier eventuell ein nicht mehr zu kontrollierender Drogen- oder Alkoholkonsum dahinter steckt.



Aber wie soll man heraus, ob jemand ein ernsthaftes Suchtproblem hat?



Eine Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol kann hier Abhilfe schaffen. Dieses Verfahren ist sehr sicher und für jeden leicht umzusetzen. Die Haare für eine Analyse schneidet man direkt vom Kopfhaar ab. Die Haaranalyse auf Drogen oder Alkohol kann jeder ganz einfach

online bestellen. Drogendetektive.com bietet ebenfalls eine Hotline mit kompetenter Beratung an.



Für einen gerichtlich verwertbaren Befund muß die Haarentnahme unter Aufsicht stattfinden, damit eine Manipulation der Haarprobe ausgeschlossen werden kann. In einem solchen Fall geht man in der Regel zu einem Arzt vor Ort, der die Haare entnimmt und die Identität bestätigt. Die dafür notwendigen Dokumente erhält man per Post oder Email bei Bestellung.



Die Befunde von den Drogendetektiven sind bundesweit gerichtlich anerkannt.



Ein positiver Befund gibt die Sicherheit, dass der Betroffene ein Drogenproblem hat, welches nicht nur von einem Gelegenheitskonsum stammen kann, sondern auf einen regelmäßigen Konsum zurückzuführen ist. Somit sind alle Beteiligten gewarnt und aufgefordert, sofort geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um dem Betroffenen zu helfen.



Für weitere Informationen und Beratung gibt es eine Hotline unter 08031 - 39 12 660.









http://www.drogendetektive.com



Bavarian Lifescience ist ein junges Biotechunternehmen, welches sich auf die Entwicklung und den Vertrieb von Schnelltests spezialisiert hat. Unser Produktportfolio reicht von Schnelltests für den Drogennachweis, Gesundheits- und Vorsorgetests, Umwelttests und Tests für den Nachweis von Infektionskrankheiten und Borreliose-Erregern in der Zecke.

In unseren Onlineshops http://www.drogendetektive.com, http://www.bavarian-lifescience.de und http://www.zeckenschnelltest.com haben Sie die Möglichkeit, unkompliziert und vor allem diskret Heim- und Labortests zu bestellen undanschließend selbst durchzuführen.



Bavarian Lifescience

Äußere Münchener Str. 32b, 83026 Rosenheim

