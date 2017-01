Ein November in Irland - spirituelles Sachbuch spürt dem Kontrast zwischen Mythen und Ökonomie nach

Regina Vasek untersucht in "Ein November in Irland", wie sich die kontrastierenden Aspekte der irischen Kultur miteinander vereinen lassen können.

"Ein November in Irland" von Regina Vasek

(firmenpresse) - Eingebunden in Magie und Ökonomie, so mag dem Betrachter das aktuelle Irland erscheinen: im Spannungsfeld zwischen Transzendenz und Gegenwart, Spiritualität und Spirituosen. Der "Celtic Tiger" und der Feenglauben aus der Anderswelt der alten Mythen stehen in einem Kontrast zueinander. Gerade der November im ländlichen West-Irland lässt flüchtige Momente aufblitzen, erinnert an alte Legenden, aber auch an tief sitzende persönliche Erinnerungen an Verstorbene aus dem eigenen Umfeld. Es stellen sich Fragen über das Leben früherer Generationen in und auf diesem ganz speziellen Flecken Erde, den sie mit ihrer Familie und ihren Nachbarn unvorstellbar mühsam beackerten und bewirtschafteten. Trotz aller Not standen diese Menschen gerade in ihrem Elend einander bei, sangen, tranken und feierten zusammen.



"Ein November in Irland" von Regina Vasek stellt viele Fragen und setzt sich mit der irischen Kultur und ihren vielen Mythen auseinander. Darin spielen die langen Generationen in Irland eine bedeutende Rolle, die in diesem besonderen Land die unterschiedlichsten Konflikte überlebten, und dennoch die Lebensfreude und die Hoffnung nie aufgegeben haben. Es geht jedoch auch um die Lektionen, die Menschen von Rotkehlchen, Rindern, Rehen und anderen irischen Tieren lernen können.



"Ein November in Irland" von Regina Vasek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-7345-5982-2 zu bestellen.



Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: www.tredition.de







http://www.tredition.de



Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.



tredition GmbH

Grindelallee 188, 20144 Hamburg

Datum: 02.01.2017 - 12:20

