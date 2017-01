apo-rot startet mit globalen Versand von Gesundheitsprodukten: Hamburger Versandapotheke liefert ab sofort in über 150 Länder

(firmenpresse) - Die Hamburger Versandapotheke apo-rot versendet ab sofort nicht mehr nur innerhalb Europas Gesundheits- und Medizinprodukte, Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetik, Homöopathie, Pflege- und Tierbedarf, sondern bietet den Versand in über 150 Länder über den Onlineshop www.apo-rot.com an – darunter die Schweiz, Kanada, Australien und China. Auch Kunden aus EU-Länder mit Zollvorschriften, wie die Kanaren und französische Übersee-Departments, können jetzt von den günstigen Preisen profitieren. Lediglich apothekenpflichtige und rezeptpflichtige Produkte sind vom internationalen Versand ausgeschlossen. Die Zahlung erfolgt dabei per PayPal oder Vorkasse.



Der Paketversand erfolgt mit der DHL und dauert – je nach Land – 3 bis 15 Tage. Bei Bestellungen über 40,00 Euro kostet der internationale Versand 12,00 Euro. Liegt der Warenwert unter 40,00 Euro, werden 16,50 Euro Versandgebühren erhoben. Kunden können dabei online ihre Lieferung verfolgen und wissen so stets, wo sich ihre Bestellung gerade befindet. Dank dieses globalen Ansatzes ist apo-rot ab sofort in der Lage, sein umfangreiches Produktsortiment rund um die Gesundheit auch Kunden außerhalb des bestehenden E-Commerce-Markts in Europa anzubieten.



Als eine der größten deutschen Versandapotheken überzeugt apo-rot bereits seit 14 Jahren mit kompetentem Service und günstigen Preisen seine über zwei Millionen Kunden in Deutschland und Europa: So erhalten Kunden im Onlineshop und in den Apotheken vor Ort viele der über 200.000 Artikel bis zu 55% günstiger*. Ob Arzneimittel, Medizinprodukte, Homöopathie, Kosmetik oder Pflege- und Tierbedarf – apo-rot bietet nicht nur günstige Preise, sondern auch beispielhaften Service: Täglich bearbeiten die Mitarbeiter mehr als 9.500 Bestellungen. Diskretion, Sicherheit und Qualität stehen dabei stets im Mittelpunkt, so dass jede Bestellung in einem mehrstufigen System pharmazeutisch – zum Beispiel auf eventuelle Wechselwirkungen – kontrolliert wird. Des Weiteren steht von montags bis samstags ein pharmazeutisches Team bei allen Fragen rund um die Gesundheit telefonisch, per E-Mail oder Fax zur Verfügung und beantwortet gerne in verschiedenen Sprachen die Gesundheitsfragen der Kunden.





apo-rot ist mit über 500 Mitarbeitern eine der größten in Deutschland zugelassenen Versandapotheken mit Stammsitz in Hamburg. Neben der Hauptapotheke und dem Versandhandel betreibt das Unternehmen apo-rot drei weitere Filialen in Hamburg. Seit 2007 kooperiert apo-rot deutschlandweit mit Partnerapotheken. Im Jahre 2009 startete apo-rot mit Eigen- und Hausmarken.

Mit mehr als 9.500 Bestellungen pro Tag, über 2 Millionen Kunden und weit über 200.000 Produkten im Sortiment bietet apo-rot sowohl im Internet als auch in ihren Apotheken wie Partnerapotheken vor Ort Preise an, die bis zu 55 Prozent* unter dem Apothekenverkaufspreis liegen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.apo-rot.de.



*bezogen auf den UVP des Herstellers (soweit vorhanden), im Übrigen auf den Apotheken-Verkaufspreis (AVP); gilt nicht für rezeptpflichtige Medikamente und Bücher. (AVP = einheitlicher Abgabepreis gemäß der sog. Lauer-Taxe, der im Falle der Abgabe eines nicht verschreibungspflichtigen Produktes zulasten der gesetzlichen Krankenversicherung zugrunde gelegt wird)

