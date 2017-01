27. DEUTSCHER KAMERAPREIS: Wettbewerb 2017 startet

NEU: Wechselkategorie Outdoor Film | Einsendeschluss: 17. Februar 2017

(ots) - Ab sofort können sich Kameraleute und Editorinnen und

Editoren wieder für den DEUTSCHEN KAMERAPREIS bewerben. Auch 2017

sollen die besten Bildgestalter hinter der Kamera und im Schneideraum

mit der begehrten Trophäe geehrt werden, denn erst durch ihr Können

und ihre individuelle Handschrift entstehen aus Ideen überraschende

und fesselnde Bildwelten. Noch bis zum 17. Februar 2017 können

Beiträge in folgenden Kategorien eingereicht werden: Kinospielfilm,

Fernsehfilm, Kurzfilm, Journalistische Kurzformate,

Dokumentarfilm/Dokumentation, Wechselkategorie: Outdoor Film und

Nachwuchspreis. Die Preisträger werden im Rahmen einer festlichen

Gala am 24. Juni 2017 in den Studios des Westdeutschen Rundfunks in

Köln ausgezeichnet.



Natur in all ihren Facetten: Die neue Wechselkategorie Outdoor

Film



Zum ersten Mal beim DEUTSCHEN KAMERAPREIS prämiert werden in

diesem Jahr Outdoor Filme. Dabei kommt es nicht nur darauf an, die

Natur in all ihren Facetten (Tierfilme, Landschaftsaufnahmen,

Expeditionen) gekonnt gestalterisch in Szene zu setzen. Die neue

Wechselkategorie spricht insbesondere auch Actionkameraleute rund um

alle Outdoor-Aktivitäten wie z.B. Bergsteigen, Wildwassersport,

Tauchen, etc. an. Bei allen Produktionen muss dabei der

dokumentarische Charakter klar im Vordergrund stehen. Eine

Beitragslänge ist in den Kategorien nicht vorgegeben. "Neben den

klassischen Natur- und Tierfilmen hat sich in den letzten Jahren eine

enorme Szene rund um die vielfältigen Outdoor-Aktivitäten entwickelt.

Diesen Kameraleuten, die oft mit ganz ungewöhnlichen Perspektiven die

Zuschauer überraschen, wollen wir eine Plattform geben". So begründet

der Geschäftsführer des DEUTSCHEN KAMERAPREISES, Christoph

Augenstein, die Wahl der diesjährigen Wechselkategorie.



Förderung mit dem Nachwuchspreis



Mit zwei Nachwuchspreisen soll die innovative Bildgestaltung von



Schülern, Auszubildenden, Studenten und Berufsanfängern gefördert

werden. Alle jungen Kreativen aus den Bereichen Film, TV, Internet

und Multimedia können sich für die beiden mit jeweils 5.000 Euro

dotierten Auszeichnungen bewerben. Gestiftet werden sie von der Film-

und Medienstiftung NRW GmbH und Panasonic Marketing Europe GmbH.



Bewerbungen für alle Kategorien sind einzureichen beim

Organisationsbüro DEUTSCHER KAMERAPREIS Köln e. V.,

Organisationsbüro, c/o Kristina Diederichs, Hirschgässchen 1, D-50678

Köln (Tel.: 0221 / 320 341 62, info(at)deutscher-kamerapreis.de).

Teilnahmebedingungen und Anmeldeformulare sind abrufbar unter

http://www.deutscher-kamerapreis.de.



Mitglieder im Verein DEUTSCHER KAMERAPREIS sind: die Stadt Köln,

der Bayerische Rundfunk, die Bavaria Fernsehproduktion GmbH, die

Film- und Medienstiftung NRW GmbH, die Landesanstalt für Medien

Nordrhein-Westfalen (LfM), der Norddeutsche Rundfunk (NDR), der

Südwestrundfunk (SWR), die technology and production center

switzerland ag (tpc), der Westdeutsche Rundfunk (WDR) sowie das

Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF).



Fotos unter ARD-Fot.de







