Stille mit Stil: Achtsamkeit und Slow Food im Mecklenburger Gutshaus

Kostbare Ruhe in unruhigen Zeiten. In einem der schönsten Gutsensembles in Mecklenburg-Vorpommern feiert die exklusive "BalanceWoche Achtsamkeit & Slow Food" im Frühling zweite Premiere. Dem wachsenden Bedürfnis von immer mehr Städtern, den vielfältigen Stressquellen zu entfliehen, wird damit ein besonderer Rahmen gegeben.

Gutshaus Ludorf@ask2o16

(firmenpresse) - Jeden Herbst treffen sich in den Bodden- und Seenlandschaften von Mecklenburg-Vorpommern Tausende Kraniche auf ihrem Zug in die südlichen Winterquartiere. Ab Mitte Februar fliegen kleine Trupps wieder ein. Die eleganten "Vögel des Glücks" bieten ein grandioses Naturschauspiel, quasi in direkter Nachbarschaft des Herrenhauses Ludorf, einem der schönsten und ältesten Gutsensembles in Mecklenburg.



Hier, am Westufer der Müritz, ist die Kraft dieser einzigartigen Fauna und Flora ein wichtiger Teil der exklusiven "BalanceWoche Achtsamkeit & Slow Food", die von der Hamburger Präventionspraxis SecondaVita_Prævention mit den Gastgebern des Gutshauses entwickelt worden ist.



Zum zweiten Mal im Frühling, vom 19. bis 24. März 2o17, stehen in einer Atmosphäre der Herzlichkeit und Zuwendung alle Zeichen auf Gesundheit und Genuss – und das in einem entschleunigten Rhythmus, der von Alltagslasten befreit und Raum für gute Gedanken schafft. Rückzug und Innehalten, Müßiggang und Justieren der Sinne geben das Tempo vor. Die Idee von einer "Stille mit Stil" lässt hier jeden wie von selbst zur Ruhe kommen, klar werden, sich leicht und vital fühlen.



Der Gast erlebt sechs beglückende Tage, in denen er das Haus und dessen Historie kennenlernt, sich – im alten Barocksaal, im Gutspark, am See – Übungen aus dem Programm Stressbewältigung durch Achtsamkeit (Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR) widmet, in entspannter Gutsküchenspeisegemeinschaft die frische und ländlich-fein zubereitete Slow-Food-Küche genießt, in die grandiose Natur zwischen dem Tanz der Kraniche und dem Zauber der Buschwindröschen eintaucht und damit Teil von etwas Wundervollem wird.



Eine geführte Wanderung zu den Rastplätzen der Kraniche sowie eine Kräuterwanderung mit anschließendem Kräuterworkshop in der Gutsküche vollenden das Programm. Es bleibt viel Zeit für finnische Sauna, Wohlfühlmassagen, Packungen und Peelings.



Diese kostbaren Tage inklusive Gutsküchen-Vollpension kosten ab 579 Euro zuzüglich der BalanceWoche und laden zu Begegnungen von maximal elf Teilnehmern mit und ohne Achtsamkeitserfahrung ein.





Für die Details schauen Sie bitte auf der Webseiter von SecondaVita Prævention und im Gutshaus Ludorf vorbei.







http://www.gutshaus-ludorf.de



SecondaVita Prævention | Training.Coaching.Seminar

SecondaVita Prævention

Andrea S. Klahre

22o87 Hamburg

Fon: +49177.770 26 41

mail(at)secondavita.de

http://www.secondavita.de



Firma: SecondaVita Prævention | Training.Coaching.Seminar



Kommentare zur Pressemitteilung