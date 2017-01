Holger Schmidt vom SID wird neuer dpa-Sportbüroleiter in Düsseldorf (FOTO)

(ots) -

Holger Schmidt, derzeit Chef vom Dienst beim

Sport-Informationsdienst SID, wird neuer Sportbüroleiter der

Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Der 41-Jährige werde zum 1.

März Nachfolger von Andreas Schirmer, der nach Frankfurt wechselt,

teilte die dpa mit. Schmidt wird in Düsseldorf das fünfköpfige

Sportbüro der Agentur leiten, das vor allem über die großen

Fußballclubs des Westens für die dpa und ihre Kunden berichtet.



"Für den Sport gilt das Gleiche wie für alle anderen Teile der

Berichterstattung der dpa auch: höchste Zuverlässigkeit und

tiefgehende Analyse sind nichts Besonderes, sondern das tägliche

Geschäft", sagte dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. "Auch im Sport

müssen wir jeden Tag die Fakten hinter der interessegeleiteten

Kommunikation finden und dafür muss man Profi sein. Holger Schmidt

ist solch ein Profi und ich freue mich, dass er zu uns an Bord

kommt."



Der Saarländer hatte im Oktober 2000 beim SID als Volontär

angefangen und wurde zwei Jahre später Redakteur. Als Fußballexperte

war Schmidt bei allen Welt- und Europameisterschaften seit 2002

dabei. Beim SID war er der zuständige Redakteur für die deutsche

Fußball-Nationalmannschaft mit einer eigenen Interviewserie. Als

Fußballexperte kam er regelmäßig im Fernsehen zu Wort, etwa im

Doppelpass bei SPORT1 und sogar als Bundesliga-Fachmann im

brasilianischen Fernsehen.



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige

Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur

versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem

In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und

Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im

dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von

Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder



Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die

Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,

Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr

als 100 Ländern. Mehr unter www.dpa.com.







Pressekontakt:

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH

Chris Melzer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: +49 30 2852 31103

E-Mail: melzer.chris(at)dpa.com



Original-Content von: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH holgerschmidt.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 12:57

Sprache: Deutsch

News-ID 1440662

Anzahl Zeichen: 2633

Kontakt-Informationen:

Firma: dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH holgerschmidt.jpg

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 103 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung