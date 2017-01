Der Härtetest kurz vor der Handball-WM für jedermann frei empfangbar: Deutschland gegen Rumänien morgen live auf Sky Sport News HD

(ots) -

-Heiner Brand, Henning Fritz, Christina Rann, Karsten Petrzika

und Marcus Jürgensen berichten am Dienstag ab 18.00 Uhr live aus

Krefeld



-Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD für alle Sportfans in

Deutschland über sämtliche Verbreitungswege frei empfangbar



Acht Tage vor Beginn der Handball-WM in Frankreich überträgt Sky

Sport News HD das vorletzte Testspiel der deutschen

Handball-Nationalmannschaft live und für alle Zuschauer frei

empfangbar. Der amtierende Europameister und Bronze-Medaillengewinner

von Rio empfängt am morgigen Dienstag in Krefeld die

Nationalmannschaft von Rumänien.



Von der Begegnung gegen den viermaligen Weltmeister berichtet Sky

Sport News HD ab 18.00 Uhr live. Moderatorin Christina Rann und Sky

Experte Heiner Brand melden sich dann aus dem Königpalast in Krefeld.

Kommentiert wird die Partie von Karsten Petrzika und Sky Experte

Henning Fritz. Marcus Jürgensen ist als Field-Reporter im Einsatz.



Die WM-Generalprobe des Teams von Bundestrainer Dagur Sigurdsson

gegen Österreich am Montag, 9. Januar überträgt Sky Sport News HD

ebenfalls live und exklusiv.



Sky Sport News HD empfangen und live dabei sein



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit

für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,

IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen die

Empfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,

IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tuner

führen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist Sky

Sport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Bei

älteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktiv

durchzuführen.



In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in der



Senderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.

Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihre

Wunschposition in der Senderliste zu programmieren.



Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger

24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200

(HD) und 250 (SD) zu finden.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind

unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.







Pressekontakt:

Thomas Kuhnert

Senior Manager Sports Communications

Tel. 089 / 99 58 68 83

Thomas.kuhnert(at)sky.de

twitter.com/SkyDeutschland



Original-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Sky Deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 13:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1440667

Anzahl Zeichen: 2859

Kontakt-Informationen:

Firma: Sky Deutschland

Stadt: Unterföhring





Diese Pressemitteilung wurde bisher 97 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung