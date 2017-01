Karen Rieck und Dr. Matthias Schindler verstärken den Vorstand der PROJECT Real Estate AG

(ots) - Mit der Berufung von Karen Rieck und Dr. Matthias

Schindler hat sich der Vorstand der Dachgesellschaft von PROJECT

Immobilien Anfang November erweitert. Der nun fünfköpfige Vorstand

der Unternehmensgruppe mit Sitz in Nürnberg wird vor allem die

Stärkung bestehender Standorte und die überregionale Expansion des

Unternehmens vorantreiben.



Unter der Dachgesellschaft PROJECT Real Estate befinden sich

gegenwärtig vier Unternehmensbereiche: PROJECT Immobilien Gewerbe,

PROJECT Immobilien Wohnen in Deutschland mit den Standorten Berlin,

Frankfurt am Main, Hamburg, Düsseldorf, Nürnberg und München, PROJECT

Immobilien Wohnen in Wien sowie die Generalplanung mit Architektur,

Bau und Haustechnik.



Das neue Vorstandsmitglied Karen Rieck war in der letzten Position

als Finance Director für die Bilfinger-Gruppe tätig. Die 44-jährige

Diplom-Kauffrau aus Frankfurt a. M. befasste sich dort mit

internationalen Großprojekten im Infrastrukturbereich. Seit dem 1.

November zeichnet Karen Rieck im Vorstand der PROJECT Real Estate für

die Finanzen der PROJECT Immobilien Unternehmensgruppe

verantwortlich.



Dr. Matthias Schindler ist seit 2014 für die PROJECT Immobilien

Gruppe tätig. Im März 2015 wurde er im Zuge des Standortaufbaus in

Wien zum Vorstand des österreichischen Unternehmensbereichs berufen.

Als Vorstandsmitglied der PROJECT Real Estate verantwortet der

35-Jährige den Bereich Projektentwicklung.



Karen Rieck und Dr. Matthias Schindler arbeiten im erweiterten

Vorstand mit Henning Niewerth und Michael Weniger sowie dem

Vorstandsvorsitzenden Jürgen Seeberger zusammen. Henning Niewerth

betreut im Vorstand die Zentralen Dienstleistungen und

Softwareentwicklungen, Michael Weniger den gesamten Bereich Bau und

Planung. Als Gründungsmitglied und langjähriger Vorstand der PROJECT

Immobilien Gruppe verantwortet Jürgen Seeberger Entwicklung und



Strategie des Gesamtunternehmens und das Portfoliomanagement.



Mehr Infos zum Unternehmen finden Sie unter

www.project-immobilien.com



Pressegrafik in Druckqualität zum kostenlosen Download:

www.project-immobilien.com/_assets/presse/PROJECT_Vorstand_PRE.jpg

Bildunterschrift: Der neue Vorstand der PROJECT Real Estate AG: (v.

l.) Henning Niewerth, Jürgen Seeberger, Michael Weniger, Karen Rieck

und Dr. Matthias Schindler







