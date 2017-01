Ein individuelles Geschenk für die Liebsten: Spiegel nach Maß

Sie sind auf der Suche nach einem besonderen Geschenk? Die Glaserei Marschall & Berger in München fertigt individuelle Spiegel für jeden Bedarf.

(firmenpresse) - Die meisten Menschen stehen jedes Jahr vor der Frage, was sie ihren Lieben zu Weihnachten, Geburtstag oder sonstigen Anlässen schenken können. Warum verschenken Sie nicht etwas, was funktionell und schön zugleich ist? Mit einem Spiegel nach Maß von der Glaserei Marschall & Berger in München haben Sie ein Geschenk, das Ihre Lieben jeden Tag an Sie erinnert. Das Besondere an ihnen ist: Die handgefertigten Spiegel des Münchener Fachbetriebs sind durchweg Unikate, an denen die Empfänger aufgrund der Qualität lange Freude haben werden.



Spiegel nach Maß sind so individuell wie die künftigen Nutzer



Die Maßanfertigungen des Glasereifachbetriebs kennen bei den möglichen Größen und Formen kaum Beschränkungen. Neben den klassischen Spiegeln in Rechteckform sind auch runde, ovale, dreieckige oder sechseckige Spiegel möglich. Sie können als Wandspiegel, Deckenspiegel oder Spiegel für eine Schranktür gestaltet werden. Für jede dieser Einsatzvarianten stehen spezielle Beschläge zur Verfügung, die beispielsweise im Bad auch passgenau zu den Fugen zwischen den Fliesen platziert werden können. Sogar Aufhängungen für Laufschienen können mit den Maßanfertigungen kombiniert werden. So werden die Unikate aus München für gewerbliche Büros und Ateliers ebenso interessant wie für den privaten Wohnbereich.



Die Münchner liefern Spiegel mit und ohne Rahmen



Im Bad geht der Trend zur rein funktionellen Gestaltung, welches sich als rahmenloser Spiegel präsentiert. Im Flur oder im Schlafzimmer darf der Spiegel nach Maß auch gern zum dekorativen und funktionellen Objekt werden. Die anspruchsvolle Optik kann wahlweise mit Holzrahmen oder metallenen Rahmen erzielt werden. Selbst Nachbauten historischer Spiegel aus Museen und Schlössern können Sie sich in der Glaserei Marschall & Berger in München anfertigen lassen. Die Einbindung einer individuellen Beleuchtung ist selbstverständlich ebenfalls möglich. Auch Gravuren und individuelle Zierschliffe können bei dem langjährig erfahrenen Handwerksbetrieb in Auftrag gegeben werden.





Guter Service ist bei der Glaserei inklusive



Die Glaserei ist von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7.30 bis 17.30 Uhr telefonisch erreichbar. Freitags schließt das Büro bereits um 14.00 Uhr. In einem firmeneigenen Laden können am Hohenschwangauplatz 11 in München zahlreiche Modelle angeschaut und getestet werden. Viele der dort ausgestellten Spiegel stehen zum Sofortkauf zur Verfügung. Sollten Sie als Weihnachtsgeschenk die Reparatur eines wertvollen Spiegels finanzieren wollen, sind die Fachkräfte der Glaserei Marschall & Berger ebenfalls die richtigen Ansprechpartner. Angebote dafür können Sie per Telefon oder per Mail und Fax sowie in einem persönlichen Gespräch im Büro des Glasereifachbetriebs einholen.







Wenn es um fachgerechte Arbeiten mit Glas geht, ist Marschall & Berger der richtige Ansprechpartner. Wir liefern und montieren Gläser und Ganzglaskonstruktionen sowie individuelle Maßanfertigungen, Neuverglasungen und Restaurierungen.



