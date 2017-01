Das elegante Winteroutfit für die Frau mit Stil

Mit schicken Mänteln und mädchenhaft-verspielten Ohrringen durch den Winter

Schicke Mäntel Made in Germany

(firmenpresse) - Farbenfrohe, leuchtende Damenmäntel in Knallfarben sowie filigrane Modeschmuckohrringe gibt es im Online-Shop von Susanne Scharl zu kaufen. Modemutige Damen, die das Außergewöhnliche für ihre Garderobe suchen, sind hier goldrichtig und können nach Herzenslust in den beiden Kategorien nach ihrem neuen, persönlichen Winteroutfit für die kalte Jahreszeit stöbern. Die verwendeten Stoffe bei den Mänteln sind dabei nicht nur bunt und fröhlich, sondern immer hochwertig, oftmals mit Gütesiegeln versehen und überwiegend aus italienischen Webereien. Auch die Produktion der Mäntel selbst erfolgt nur unter fairen Arbeitsbedingungen und nicht in Billiglohnländern: angefertigt werden ausschließlich modische Einzelstücke und Kleinserien, und zwar im Inland, wodurch heimische Mode-Produktion ganz klar im Fokus steht. Die Modeschmuckohrringe überzeugen durch ihre süßen und romantischen Anhänger mit Herz-, Blätter- und Lotusblütenformen sowie durch ihre angesagten Farben in Gelbgold, Bronze und der Trendfarbe "Rosé". Bereits zum jetzigen Zeitpunkt wartet der Shop mit einigen attraktiven Preisreduzierungen im Wintersale auf, der mit Rabatten von bis zu 50 Prozent auf ausgewählte Produkte überzeugt.



Streng limitierte Auflagen machen jeden Mantel und jedes Paar Ohrringe im Online-Shop zu etwas ganz Besonderem, was auch daran liegt, dass außerordentliche Originalität und Kreativität zu sehr extravaganten, aber dennoch tragbaren Stücken führen. Tragbarkeit, Individualität und Kreativität sind die Kernzutaten der populären Artikel. Dabei soll bei jedem Mantel und bei jedem Schmuckstück etwas völlig neues kreiert werden, was es in den großen Kaufhäusern, in kleinen Boutiquen und in anderen Online-Shops so noch nicht gibt. Das Sortiment der Mäntel und Ohrringe richtet sich vorwiegend an anspruchsvolle Frauen, die Mode, Accessoires und Schmuck lieben und aus der Masse hervorstechen wollen.



Die Mäntel des Online-Shops strahlen in knalligen Farben wie Rot oder Violett, sind allesamt hochwertig verarbeitet und mit überzeugenden Details ausgestattet. Hier treten sowohl Spitzenborten als auch Paspelierungen in Erscheinung, Bindegürtel mit Nieten oder wärmende Eingrifftaschen sind weitere Details. Wunderschöne Blumendrucke oder das derzeit aus der Mode nicht wegzudenkende Zick-Zack-Muster findet die Besucherin hier ebenfalls. Die Verarbeitung bester Materialien, z.B. von italienischen Designerstoffen oder Bio-Stoffen mit strengen Zertifizierungen, sowie die Fertigung innerhalb Deutschlands mit hoher Qualität lassen die kleine Auswahl an Damenmänteln "Made in Germany" auf Augenhöhe mit angesehenen Marken mithalten und rechtfertigen Preise im mittleren bis höheren Bereich. Was die Kundin mit ihrem Kauf unterstützt, sind folglich nachhaltige Mode-Produktion und die heimische Wirtschaft.





Perfekt zum neuen Winterlook passend kann die Kundin zu ihrem neuen Lieblingsmantel gleich ein Paar der mondänen Ohrringe mitbestellen. Überwiegend gibt es im Online-Shop Ohrhänger mit Herzanhängern, Blätteranhängern und Lotusblumenanhängern zu kaufen. Weitere Anhängerformen sind kreisrunde Formen, die Frauen mit jeder Gesichtsform stehen. Farblich stehen die Ohrringe in den Farben Gelbgold, Roséfarben und Bronze zur Auswahl. Es handelt sich dabei - wie bei den Mänteln - ebenfalls ausnahmslos um Einzelstücke oder Kleinserien, also Produkte abseits der Massenware aus gewöhnlichen Läden. Feste Verschlüsse und genaue Verarbeitung kennzeichnen jedes einzelne Paar der Modeschmuckohrringe.



Im übersichtlich eingerichteten Online-Shop kann die Kundin beim Wintershopping ihren neuen Lieblingsmantel oder ihr ausgesuchtes Paar Ohrringe ausgiebig anhand verschiedener Produktfotos begutachten und bei Gefallen per Vorkasse sowie PayPal bezahlen. Alle neuen Modelle werden nicht nur auf der Website, sondern auch auf der Seite "Aktuelles", auf Twitter und der Google-Plus-Seite gezeigt und beworben. Dabei werden ständig neue Kreationen angefertigt, denn es wird nicht an festen Kollektionen gearbeitet, sondern es werden ganzjährig farbenfrohe, extravagante und kreative Unikate und Kleinserien hergestellt. Um kein neues Modell zu verpassen, können sich Interessentinnen über die Website zum Shop-Newsletter kostenlos und unverbindlich anmelden.





http://www.susanne-scharl.de



Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.