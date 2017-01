Bleiben Sie dauerhaft schlank und fit

Gewicht reduzieren und halten? so gelingt es

(LifePR) - Endlich ist es gelungen, das Wunschgewicht ist erreicht und jetzt heißt das nächste Ziel: Halten und fit bleiben. Das ist gar nicht so schwer, wie viele denken und dennoch scheitern die meisten, welche eine Diät erfolgreich durchgeführt haben, genau an dieser Hürde. Wir zeigen heute auf, wie das Vorhaben auf Dauer umgesetzt werden kann. Bleiben auch Sie fit und schlank.

Gewicht halten ist einfacher als es abzunehmen

Jeder sollte sich bewusstmachen, dass das erreichte Ziel nicht durch den Rückfall in alte Essgewohnheiten zerstört werden sollte. Denn das Gewicht zu halten ist deutlich einfacher, als es hinterher wieder abzunehmen. Ernährungsexperten raten in der Tat dazu, am Morgen einen Protein-Shake zu trinken. Das Frühstück gilt nach wie vor als wichtig für den Blutzuckerspiegel, und als Anregung für den Stoffwechsel. Beides ist wichtig, um Fettreserven aus dem Körper zu lösen und zum Verbrennen zu bringen. Auch beim Gewicht halten ist dies ein wichtiger Punkt. Der Shake sollte aus 15 bis 28 Gramm Proteinpulver, Früchte oder Beeren sowie 400 ml ungesüßter Mandelmilch bestehen. Als Topping werden 2 Esslöffel Kokosmehl oder Leinsamen hinzugefügt. Mixen, trinken, fertig. Als zweiter Tipp wird angeraten, bei jeder Mahlzeit eine kleinere Menge an Proteinen aufzunehmen. Sie sättigen gut und so isst keiner mehr als er eigentlich vorhatte. Außerdem halten sie das Sättigungsgefühl lang oben, sodass auch Heißhungerattacken vorgebeugt werden können.

Weniger ist mehr

Mit weniger ist mehr ist nicht eine komplette Entbehrung, Hunger oder gar Verzicht gemeint. Es geht vielmehr darum, dass weniger Fleischprodukte genossen werden sollen und gleichzeitig auch der Konsum an Kohlenhydraten reduziert wird. Wasserreiche Lebensmittel sind hier eine gute Alternative. Sie speisen den Körper und damit die Zellen mit Wasser. Da wir zu 75% aus Wasser bestehen, ist es für uns lebensnotwendig und regt zudem den Stoffwechsel und die Verdauung an. So haben Fettpolster keine Chance, um sich überhaupt wieder zu bilden. Was aber ist mit Desserts, Süßspeisen oder den leckeren Kuchen von Mutti? Auch die dürfen gegessen werden. Wer sich regelmäßig zwei Bissen Süßes gönnt, hat deutlich weniger den regelrechten Kohldampf darauf. Grundsätzlich sollte sich jeder ein gewisses Maß an Selbstdisziplin aneignen. Doch wer ohnehin eine gute und abgestimmte Ernährung im gesunden Bereich einhält, wird feststellen, dass er diese vielen Gelüste, welche noch vor der Umstellung vorhanden waren, nur selten bis gar nicht aufkommen werden. Das macht es natürlich deutlich einfacher, die Ernährung auch nachhaltig und dauerhaft auf dem gesunden Niveau zu halten.



In Gesellschaft Schlemmen

Wer Angst davor hat, sich in Gesellschaft beim Essen nicht zügeln zu können, der kann mit einem psychologischen Trick vorgehen. Denn wer sich ganz bewusstmacht, dass man zwar miteinander isst, aber natürlich auch andere beobachten, wie man isst, wird feststellen, dass er weniger essen wird. Denn die vielen Komplimente für die neu erreichte Figur tun der Seele gut. Dieses positive Gefühl kann mit an den Tisch genommen werden, denn jeder weiß, wie viel Disziplin dazu gehört, das Gewicht zu reduzieren. Noch ein weiterer Tipp: In Gesellschaft langsam essen, viel zum Essen trinken (und zwar möglichst Wasser und so wenig Alkohol wie möglich), bewusst kauen und sofort aufhören, wenn der Magen sagt, ich bin satt.

Möchten Sie weitere Informationen zur Körperstraffung oder zur Gewichtsreduktion und Ernährung erhalten, so werfen Sie einen Blick auf www.art-of-beauty.com.





Eine wahre Erfolgsgeschichte

- 1896 Gründung der Medizinal-Drogerie und Ärztebedarfhandel

- 1911 Großhandel mit Krankenhausbedarf und Lieferung an Ärzte und Bader

- 1932 Ausbau um eine Farbenfabrikation für Handel und Landwirtschaft

- 1952 Herstellung und Vertrieb von Kosmetikartikeln sowie Parfums

- 1996 Gründung eines Unternehmens für den Vertrieb von medizintechnischen Geräten zur intermittierenden, apparativen Kompreessionstherapie für Lymphödempatienten.

- 1997 Eröffnung des Geschäftsbereichs ?Art of Beauty? für medizinische Kosmetik und Dermatologie

- 1998 Eröffnung von Vertriebsbüros in Österreich und der Schweiz

- 1999 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Spanien

- 2000 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Ungarn; neue Produktentwicklung: DecouVie

- 2001 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Frankreich; neue Produktentwicklung: Ballancer professional

- 2003 Eröffnung von Vertriebsbüros in Polen und Rumänien; neue Produktentwicklung: Infraschall-Behandlungsliege

- 2004 DecouVie GmbH Orthomolekulare Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte

- 2006 Art of Spa GbR: exklusive Treatments aus aller Welt für Hotels und Day-Spas

- 2007-2009 Verschiedene Neuheiten und Produktverbesserungen der Ballancer-Serie

- 2010 Equilea FatSplitter, neue Behandlungsmöglichkeiten mit Ultraschall und Kavitation

- 2012 Zero-Vibe, horizontale Schwingung für den Reha- und Fitnessbereich

- 2014 Neue Behandlungsgele und Shapeware MicroPant für das Ballancer Konzept. Neues Produkt Ballancer 606 touch mit 25 Programmen

- 2015 Equilea Incident Light LED Maske mit Hyaluron-Gel

Wir wollen Kundennähe!

Mit mittlerweile mehr als 35 Mitarbeitern und Partnerfirmen im In- und Ausland sind wir da, wo Sie uns brauchen: vor Ort! Unser Außendienst steht mit 10 kompetenten Mitarbeitern zur Verfügung.

Sie brauchen Lösungen und Konzepte!

Alles, was wir anbieten, prüfen wir vorher mit unseren Premium-Kunden auf Herz und Nieren. Im Vordergrund stehen dabei Rentabilität, Nutzen für Schönheit und Gesundheit, nutzerfreundliche Bedienung und Anwendungssicherheit. Wir reden nicht nur davon, dass wir zum Erfolg unserer Kunden beitragen, wir tun es.

Wir bieten Qualität und Kompetenz!

In der Beratung und Betreuung ebenso wie bei den Produktentwicklungen stehen Qualität und fachliches Know-how für uns immer an erster Stelle. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.

Wir investieren in Innovation und Zukunft!

?Zu wissen, wie man etwas macht, ist nicht schwer. Schwer ist nur, es zu machen.? (Cicero)

Die stetige Suche nach neuen Techniken und Produkten sowie nach Verbesserungen auf allen Ebenen wird durch unsere internationale Präsenz noch effizienter. Bei neuen Produkten sind Sie als unsere Kunden der wichtigste Faktor. Wir freuen uns deshalb jederzeit über Ihre Anregungen, Vorschläge und Marktbeobachtungen. Nur in Zusammenarbeit mit den Anwendern können wir zielgenau die Produkte konzipieren, die der Markt braucht.

Wir suchen Partnerschaft!

?Jedermann will einen Freund haben, aber niemand gibt sich die Mühe, auch einer zu sein.? (Alfred Kerr)

Unser Verständnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit beruht auf dem Respekt vor der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Wir wünschen uns dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden, geprägt von Vertrauen, gegenseitiger Wertschätzung und Hilfestellung. Wir werden alles für Sie tun, was man auch für einen Freund tun würde.

Ihnen und uns wünsche ich viel Erfolg auf diesem Weg, damit wir auch in Zukunft gemeinsam auf unsere Leistungen stolz sein können.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Eine wahre Erfolgsgeschichte

- 1896 Gründung der Medizinal-Drogerie und Ärztebedarfhandel

- 1911 Großhandel mit Krankenhausbedarf und Lieferung an Ärzte und Bader

- 1932 Ausbau um eine Farbenfabrikation für Handel und Landwirtschaft

- 1952 Herstellung und Vertrieb von Kosmetikartikeln sowie Parfums

- 1996 Gründung eines Unternehmens für den Vertrieb von medizintechnischen Geräten zur intermittierenden, apparativen Kompreessionstherapie für Lymphödempatienten.

- 1997 Eröffnung des Geschäftsbereichs ?Art of Beauty? für medizinische Kosmetik und Dermatologie

- 1998 Eröffnung von Vertriebsbüros in Österreich und der Schweiz

- 1999 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Spanien

- 2000 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Ungarn; neue Produktentwicklung: DecouVie

- 2001 Eröffnung eines Vertriebsbüros in Frankreich; neue Produktentwicklung: Ballancer professional

- 2003 Eröffnung von Vertriebsbüros in Polen und Rumänien; neue Produktentwicklung: Infraschall-Behandlungsliege

- 2004 DecouVie GmbH Orthomolekulare Nahrungsergänzungsmittel und Medizinprodukte

- 2006 Art of Spa GbR: exklusive Treatments aus aller Welt für Hotels und Day-Spas

- 2007-2009 Verschiedene Neuheiten und Produktverbesserungen der Ballancer-Serie

- 2010 Equilea FatSplitter, neue Behandlungsmöglichkeiten mit Ultraschall und Kavitation

- 2012 Zero-Vibe, horizontale Schwingung für den Reha- und Fitnessbereich

- 2014 Neue Behandlungsgele und Shapeware MicroPant für das Ballancer Konzept. Neues Produkt Ballancer 606 touch mit 25 Programmen

- 2015 Equilea Incident Light LED Maske mit Hyaluron-Gel

Wir wollen Kundennähe!

Mit mittlerweile mehr als 35 Mitarbeitern und Partnerfirmen im In- und Ausland sind wir da, wo Sie uns brauchen: vor Ort! Unser Außendienst steht mit 10 kompetenten Mitarbeitern zur Verfügung.

Sie brauchen Lösungen und Konzepte!

Alles, was wir anbieten, prüfen wir vorher mit unseren Premium-Kunden auf Herz und Nieren. Im Vordergrund stehen dabei Rentabilität, Nutzen für Schönheit und Gesundheit, nutzerfreundliche Bedienung und Anwendungssicherheit. Wir reden nicht nur davon, dass wir zum Erfolg unserer Kunden beitragen, wir tun es.

Wir bieten Qualität und Kompetenz!

In der Beratung und Betreuung ebenso wie bei den Produktentwicklungen stehen Qualität und fachliches Know-how für uns immer an erster Stelle. Darauf können sich unsere Kunden verlassen.

Wir investieren in Innovation und Zukunft!

?Zu wissen, wie man etwas macht, ist nicht schwer. Schwer ist nur, es zu machen.? (Cicero)

Die stetige Suche nach neuen Techniken und Produkten sowie nach Verbesserungen auf allen Ebenen wird durch unsere internationale Präsenz noch effizienter. Bei neuen Produkten sind Sie als unsere Kunden der wichtigste Faktor. Wir freuen uns deshalb jederzeit über Ihre Anregungen, Vorschläge und Marktbeobachtungen. Nur in Zusammenarbeit mit den Anwendern können wir zielgenau die Produkte konzipieren, die der Markt braucht.

Wir suchen Partnerschaft!

?Jedermann will einen Freund haben, aber niemand gibt sich die Mühe, auch einer zu sein.? (Alfred Kerr)

Unser Verständnis partnerschaftlicher Zusammenarbeit beruht auf dem Respekt vor der Persönlichkeit jedes Einzelnen. Wir wünschen uns dauerhafte Beziehungen zu unseren Kunden, geprägt von Vertrauen, gegenseitiger Wertschätzung und Hilfestellung. Wir werden alles für Sie tun, was man auch für einen Freund tun würde.

Ihnen und uns wünsche ich viel Erfolg auf diesem Weg, damit wir auch in Zukunft gemeinsam auf unsere Leistungen stolz sein können.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Art of Beauty e. K.

Datum: 02.01.2017 - 13:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1440683

Anzahl Zeichen: 7727

Kontakt-Informationen:

Firma: Art of Beauty e. K.

Stadt: genaltheim





Diese Pressemitteilung wurde bisher 110 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung