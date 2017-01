ZDFinfo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 2. Januar 2017

(ots) -

Woche 01/17

Dienstag, 03.01.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.20Wie der Mensch die Welt eroberte

Von Afrika in die Welt



6.05Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Australien



6.50Wie der Mensch die Welt eroberte

Der Weg nach Asien



7.35Leschs Kosmos

Auf Droge: Die Sucht in uns

Deutschland 2016



8.05Leschs Kosmos

Wolf im Schafspelz - Das Böse in uns

Deutschland 2015



8.35Leschs Kosmos

Die Konfrontation mit dem Fremden

Deutschland 2016



9.05Geheimnis Mensch

Alleine im All?

Großbritannien 2014



9.50Geheimnis Mensch

Heimatplanet Erde

Großbritannien 2014



10.35Geheimnis Mensch

Die Zukunft

Großbritannien 2014

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



12.50ZDF-History

Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik

Deutschland 2015



13.30Im Reich der Kuriositäten

Die unglaubliche Sammlung des Robert Ripley



14.20Die Macht des Ku-Klux-Klan

Schatten über North Carolina



15.05Das Hotel des Todes

Der Serienmörder von Chicago





15.50Im Kugelhagel - Die wahre Geschichte von Bonnie und Clyde

Großbritannien 2009



16.35Mythos Alcatraz - Die berüchtigte Gefängnisinsel



17.20Geheimnisse der Geschichte - Der andere Abraham Lincoln

USA 2009

(weiter im Ablauf wie vorgesehen)

Beginnzeitkorrekturen:



22.25Geheimnisse des Kalten Krieges

Das letzte Gefecht

Deutschland 2015



23.10ZDF-History

Reagans geheime Krieger

Deutschland 2015



23.55ZDF-History

Geheimes Hollywood - Die dunkle Seite der Traumfabrik

Deutschland 2015



0.35Mördern auf der Spur

Leiche gesucht

Deutschland 2016



1.05Rätselhafte Morde - Profiler im Einsatz

Deutschland 2014





1.50Geburt eines Serienkillers - Der Fall Dennis Nilsen

Großbritannien 2013



2.35Bekenntnisse eines Serienkillers

Bei Gelegenheit Mord

Frankreich 2011



3.20Bekenntnisse eines Serienkillers

Der Anhalter-Mörder

Frankreich 2011



4.00Bekenntnisse eines Serienkillers

Die mörderischen Spahalski-Zwillinge

Frankreich 2011



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)









