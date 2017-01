Langer Hans – Mode für große und schlanke Männer

Extra lange Shirts in slim fit, mit denen sich auch große und schlanke Herren angezogen fühlen.

(firmenpresse) - Die durchschnittliche Größe deutscher Männer ist im vergangenen Jahrhundert um mehr als 12 Zentimeter gestiegen. Die Bekleidungsindustrie folgt diesem Trend jedoch nicht. Besonders große und schlanke Männer haben häufig das Problem passende Kleidung zu finden. So haben Shirts der Größe M meist eine gute Passform sind allerdings zu kurz. Passt die Länge in Größe L, wirken die Shirts meist wie ein Zelt.

Das Shirt Langer Hans bietet den optimalen Schnitt und optimale Länge für große und schlanke Männer. Der Schnitt ist körpernah und länger als bei normalen Shirts.



Bambusviskose und Bio-Baumwolle bieten einen angenehmen Tragekomfort



Produziert werden die Shirts zu fairen Bedingungen in der Türkei. Das Material Bambusviskose sorgt für einen besonders hohen Tragekomfort. Es ist angenehm weich, elastisch und geruchshemmend. In den beliebten Farben schwarz und denim blue sind die Shirts am Anfang zu haben. Weitere Farben und Produkte sind geplant.



Crowdfunding bis zum 05.02.2017



Ab heute wird die Crowdfunding-Kampagne auf www.startnext.com/langerhans gestartet. Dabei beschreibt Crowdfunding die Finanzierung durch viele Unterstützer. Diese kaufen vorab Shirts zum Vorteilspreis und helfen somit die Produktion zu starten. Ist das Crowdfunding erfolgreich, werden die Shirts produziert und innerhalb von zwei Monaten ausgeliefert.







http://www.startnext.com/langerhans



Die Cremer&Seibert UG entwickelt Herrenbekleidung für spezielle Fälle. Hauptbestandteil ist das Material Bambusviskose, da es einen hohen Tragekomfort bietet.

Cremer&Seibert UG

Cremer&Seibert UG

Deepenstöcken 1

22529 Hamburg

Tel: 040-80007310

Email: info(at)cremer.men

Firma: Cremer&Seibert UG

Ansprechpartner: Daniel Cremer

Stadt: Hamburg

Telefon: 04080007310



