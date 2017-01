Oldtimer Restauration: Worauf achten?

Oldtimer erlangen immer mehr Beliebtheit, sowohl als Hobby oder als Geldanlage. Doch worauf gilt es, bei der Restauration, zu achten?

(firmenpresse) - Oldtimer sind nicht nur ein beliebtes Hobby und Sammelobjekt. Sie stellen schon seit einiger Zeit auch eine lukrative Geldanlage dar. Wer bei seinem mindestens drei Jahrzehnte alten Fahrzeug eine fachkundige und qualitativ hochwertige Oldtimer Restauration durchführen lässt, kann mit größeren Wertsteigerungen rechnen, als sie bei Schmuck, Briefmarken und Münzen möglich sind. Bei den Fahrzeugen bekannter Marken waren in den Jahren 2003 bis 2010 teilweise Wertsteigerungen um mehr als 400 Prozent zu beobachten.



Teilrestauration oder Oldtimer komplett restaurieren?



Ob eine Teilrestauration oder Vollrestauration notwendig ist, hängt vom Zustand der einzelnen Bauteile ab. Gibt es größere Schäden an der Karosserie und/oder am Fahrwerk, kommt meist nur eine Vollrestauration in Frage. Dabei wird das Fahrzeug komplett zerlegt, jedes Bauteil geprüft und bei Bedarf ersetzt. Gegenüber der günstigeren Teilrestauration der Oldtimer hat die Vollrestauration den Vorteil, dass eine sehr erhebliche Wertsteigerung erzielt wird. Andererseits beweist die Praxis, dass bei der Vollrestauration nicht so schnell wieder Reparaturen notwendig werden wie bei der Teilrestauration. Bei beiden Varianten ist es notwendig, den ursprünglichen Charakter des Fahrzeugs in vollem Umfang zu erhalten.



Selbst Hand anlegen oder spezialisierte Werkstatt beauftragen?



Viele Hobbyschrauber möchten sparen und arbeiten ihre Oldtimer selbst auf. Doch dabei treffen sie häufig auf erhebliche Probleme, die bereits bei der Beschaffung originaler Ersatzteile beginnen. Fachwerkstätten wie die Heinz Weber AG in St. Gallen pflegen genau dafür langjährige Beziehungen. Dadurch haben sie die Chance, beispielsweise auch Ersatzteile aus Übersee zu beschaffen. Außerdem kennen sich die erfahrenen Kfz-Mechaniker bei den Besonderheiten der Lackierungen und der gesamten Ausstattung der einzelnen Baureihen aus. Dadurch können sie auch Fehler beheben, die von Vorbesitzern der Oldtimer bei Reparaturen gemacht wurden.





Welche weiteren Vorteile hat die Oldtimer Restauration in der Werkstatt?



Viele Oldtimer besitzen eine Innenausstattung aus Echtleder. Leider gibt es nur noch sehr wenige Sattler, die sich mit den traditionellen Techniken der Herstellung der Sitzbezüge und Türverkleidungen auskennen. Spezialisten haben dafür feste Ansprechpartner. Sie liefern ihnen auch die Lederteile, die als neue Lenkradverkleidung oder die Ablage im Fahrzeugheck benötigt werden. Andere feste Kooperationspartner der auf Oldtimer spezialisierten Kfz-Werkstätten bringen verchromte Stoßfänger, Zierleisten, Rahmen von Scheinwerfern sowie Felgen mit erfahrenen Kooperationspartnern wieder auf Hochglanz. Eine Oldtimer Restauration in der Fachwerkstatt nimmt außerdem nur einen Bruchteil der Zeit des Fahrzeugs in Anspruch.











Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.carrosserie-heinzweber.ch/



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Die Fachwerkstatt Heinz Weber Carrosserie AG ist ein qualifiziertes Team aus Lackierern und Carrosseriebauern in St. Gallen. Sie beheben effektiv Schäden an Fahrzeugen und kümmern sich um die Restaurierung von Oldtimern oder von Wohnmobilen.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Heinz Weber AG St. Gallen

Leseranfragen:

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.01.2017 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1440692

Anzahl Zeichen: 3101

Kontakt-Informationen:

Firma: Heinz Weber AG St. Gallen

Ansprechpartner: Benjamin Oechsler

Stadt: St. Gallen

Telefon: 0711 128 501-0



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.