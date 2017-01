ForeScout Technologies im Gartner Market Guide als Sicherheitsanbieter für IoT gelistet

(ots) - ForeScout Technologies Inc., führender

Anbieter zum Schutz von IoT-Geräten, gibt heute die Listung als

Representative Vendor im Gartner's Market Guide für IoT-Sicherheit

bekannt.



"Wir gehen davon aus, dass IoT-Geräte im Durchschnitt bereits 75

Prozent aller Endpunkte in einem Unternehmensnetzwerk ausmachen. Dies

erhöht die Anzahl der Angriffsvektoren ungemein," sagt Michael

DeCesare, President und CEO von ForeScout. "Die Listung von Gartner

bestätigt uns und unseren agentenlosen Ansatz. Mit der Fähigkeit

jeden Endpunkt zu erkennen und zu verwalten helfen wir Organisationen

Herr der Lage zu werden und die Angriffsfläche durch IoT unter

Kontrolle zu bekommen.



Gartner sieht ForeScout laut des aktuellen Market Guide for IoT

Security 2016 als Representative Vendor für IoT-Sicherheit in den

Bereichen Healthcare, Finance, Governance.



Der Bericht spricht von "Gezielten Cyberangriffen" in den

Bereichen Connected Car und Healthcare, die zu mehr Investment für

Sicherheit (allgemein im Bereich IT und IoT-spezifisch) in diesen

Bereichen geführt haben. Die Analysten Saniye Burcu Alaybeyi, Earl

Perkins und Ruggero Contu von Gartner sehen weiter eine stärkere

politische Thematisierung der Problematik und einen erhöhten Druck zu

mehr staatlicher Regulierung. Es wird deutlich, dass durch die

Digitalisierung Konzepte zur physikalischen Sicherheit und generelle

Sicherheitsrichtlinien neu definiert werden müssen.







Pressekontakt:

Ferdinand Kunz

Kafka Kommunikation

089 74 74 70 580

fkunz(at)kafka-kommunikation.de



Original-Content von: ForeScout Technologies, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

ForeScout Technologies

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440693

Anzahl Zeichen: 1856

Kontakt-Informationen:

Firma: ForeScout Technologies

Stadt: Cupertino, USA





Diese Pressemitteilung wurde bisher 51 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung