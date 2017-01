Der Tagesspiegel: Bauernverband vermisst Russland auf der Grünen Woche

(ots) - Der Deutsche Bauernverband beklagt das erneute

Fehlen Russlands auf der diesjährigen Grünen Woche in Berlin. "Dass

Russland der Grünen Woche erneut fern bleibt, ist bedauerlich", sagte

der Generalsekretär des Bauernverbands, Bernhard Krüsken, dem

Tagesspiegel (Dienstagausgabe). Russland war im vergangenen Jahr

erstmals der weltgrößten Agrarschau fern geblieben. Das Land

boykottiert europäische Agrargüter - eine Reaktion auf die

europäischen Sanktionen gegen Russland als Folge des Krim-Konflikts.

Das Embargo gilt seit 2014 und hat die deutschen Bauern und die

Ernährungsindustrie empfindlich getroffen. "Die Umsätze sind 2014 und

2015 um insgesamt 1,5 bis 2,5 Milliarden Euro gesunken", sagte

Krüsken. 2016 sehe es aber besser aus. "Hier hat der chinesische

Markt große Teile des verlorenen Russlandgeschäfts kompensiert. Das

gilt vor allem für Fleisch und Milch." Auch die Messe Berlin kann die

Abstinenz Russlands, das früher einer der größten Aussteller war,

verschmerzen. "Die Grüne Woche ist voll belegt", sagte Messesprecher

Wolfgang Rogall dem Tagesspiegel, die Gespräche mit Russland über

eine Teilnahme im nächsten Jahr gingen aber weiter. Die Grüne Woche

beginnt am 20. Januar.



Inhaltliche Rückfragen richten Sie bitte an:



Der Tagesspiegel, Wirtschaftsredaktion, Telefon: 030/29021-14606







Pressekontakt:

Der Tagesspiegel

Chefin vom Dienst

Patricia Wolf

Telefon: 030-29021 14013

E-Mail: cvd(at)tagesspiegel.de





Original-Content von: Der Tagesspiegel, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Der Tagesspiegel

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 15:17

Sprache: Deutsch

News-ID 1440698

Anzahl Zeichen: 1745

Kontakt-Informationen:

Firma: Der Tagesspiegel

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 140 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung