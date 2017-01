Automotive-Steckverbinder für hohe Datenraten bis zu 20 Gbit/s

HFM® - High-Speed FAKRA-Mini

(PresseBox) - Mit der Produktreihe HFM® - High-Speed FAKRA-Mini ? hat Rosenberger eine neue Generation von Koaxial-Steckverbindern für Automotive-Anwendungen bis 15 GHz entwickelt. Das modular aufgebaute System ermöglicht die schnelle Übertragung sehr hoher Datenraten bis zu 20 Gbit/s.

HFM®-Steckverbinder sind konzipiert für moderne und zukünftige Anwendungen im KFZ wie Fahrer-Assistenzsysteme, Navigation, Infotainment oder Autonomes Fahren, wo sehr hohe und sicherheitsrelevante Datenmengen von Kameras, Sensoren, Navigationsquellen oder externen Objekten erfasst, in Echtzeit übertragen und mit der Fahrzeugelektronik kombiniert werden müssen.

HFM®-Kabel- und Leiterplattensteckverbinder sind verfügbar als Single-, Double-, Quad- und Quint-Ausführung und ermöglichen hochbitratigen Datenfluss bis 20 Gbit/s bei einer Bauraumersparnis bis zu 80 %. Weitere herausragende Eigenschaften dieser kostenoptimierten High-Performance-Schnittstelle sind ergonomische Handhabung, stabile Kontaktkorbgeometrie und mechanisch robustes Design.



Die Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG ? ein mittelständisches Industrieunternehmen in Familienbesitz - wurde 1958 gegründet und zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von standardisierten und kundenspezifischen Verbindungslösungen in Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Technologie.

Das Produktspektrum umfasst HF-Koaxialsteckverbinder, HF-Messtechnik-Produkte,

HF-Steckverbinder-Systeme für Automobil-Elektronik, Medizintechnik oder Industrieelektronik sowie Fiberoptik-Produkte und Kabel-Assemblies. Namhafte HighTech-Unternehmen in Mobil- und Telekommunikation, Datentechnik, Medizinelektronik, Industrieelektronik, industrieller Messtechnik, Luft- und Raumfahrt oder der Automobil-Elektronik setzen auf die Präzision und Qualität unserer Produkte.

Rosenberger ist zertifiziert nach ISO/TS 16949:2002 und DIN EN 9100.

In unserem Stammwerk in Fridolfing/Tittmoning (Oberbayern) sind heute rund 1800 Mitarbeiter beschäftigt. In der Rosenberger-Gruppe sorgen rund 7000 Mitarbeiter in unserem Stammwerk, an unseren Fertigungs- und Montage-Standorten sowie den Rosenberger-Vertriebsniederlassungen in Europa, Asien sowie Nord- und Südamerika für Entwicklung, Herstellung und Verkauf unserer Produkte.







Datum: 02.01.2017

