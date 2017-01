Keine Zeit verlieren in Kenia: eine Flug Safari macht es möglich!

kenia-safari.de

(firmenpresse) - Afrika ist der zweitgrößte Kontinent der Erde. So ist auch Kenia ein durchaus weitläufiges Land. Viele Ziele sind so weit entfernt, dass eine stundenlange Fahrt mit dem Auto notwendig ist. Ein Beispiel dafür ist die Masai Mara im Landesinneren. Dabei ist das Schutzgebiet wegen seines Tierreichtums und nicht zuletzt als Heimat der Big Five als Ziel für Safaris überaus begehrt. Bei einer Flug Safari wie der preiswerten 3 Tage Masai Mara Safari im Oloshaiki Camp wird der Anreiseweg auf ein Minimum reduziert. Somit bleibt mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich der ausgiebigen Erkundung des Reservats und der reichen Tierwelt. Was die Reise an Höhepunkten bereithält, kann man ausführlich auf kenia-safari.de nachlesen.



Drei Tage voller Erlebnisse



Dank der Anreise mit dem Flugzeug beginnt der erste Safaritag bereits am Vormittag in der Masai Mara. Schon auf der Fahrt vom Flughafen zum Camp können die ersten Tiere gesichtet werden. Gegen Mittag erreicht man das Oloshaiki Camp, das sich am Ufer des Talek River befindet. Das Camp ist über eine Brücke direkt mit dem Naturreservat der Masai Mara verbunden. Nach dem Mittagessen und einer Ruhepause geht es hinaus in die Masai Mara. Die morgendlichen und nachmittäglichen Pirschfahrten werden in Landcruisern unternommen, was dem Ganzen eine individuelle Note gibt.



Am Lagerfeuer den Tag gemütlich ausklingen lassen



Abends warten bei dieser 3 Tage Masai Mara Safari von kenia-safari.de ein reichhaltiges Abendessen und ein farbenprächtiger Sonnenuntergang auf die Rückkehrer. Anschließend wird ein Lagerfeuer entzündet. So können der Tag gemütlich ausklingen und die gesammelten Eindrücke ausgewertet werden.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.kenia-safari.de/flug-safari.htm



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Ganz persönliche Safarierlebnisse möchte das Team von kenia-safari.de seinen Kunden ermöglichen. Der Kenia- und Safari-Spezialist schnürt dafür aus den Wünschen des Kunden, den eigenen Erfahrungen und den neuesten Trends ein maßgeschneidertes Safaripaket. Viele der verfügbaren Ausflüge und Unterkünfte wurden vor Ort selbst getestet.

Dies ist eine Pressemitteilung von

kenia-safari.de

Datum: 02.01.2017 - 16:54

Sprache: Deutsch

News-ID 1440708

Anzahl Zeichen: 1733

Kontakt-Informationen:

Firma: kenia-safari.de

Ansprechpartner: Herr T. Horn

Stadt: Taucha

Telefon: 030-69566310



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 02.01.2017



Diese Pressemitteilung wurde bisher 71 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung