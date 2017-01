Elite-Report vergibt „magna cum laude“ an die Vermögenskultur AG

Münchner Unternehmen unter den Top 46 von 348 getesteten Vermögensverwaltern

F.J. Pschierer, H. Keilhammer, S. Simon, M. Markgraf, H.-K. von Schönfeld (v.li.)

(firmenpresse) - München, 7. Dezember 2016. „Einen Platz in der Spitzengruppe zu erreichen, ist bereits ein großer Erfolg. Noch größer aber ist die Bestätigung für unsere Arbeit, wenn wir das Resultat nun schon zum zweiten Mal wiederholen und diesmal sogar noch verbessern konnten“, so Herbert Keilhammer. Der Vorstand der Vermögenskultur AG hat zusammen mit seinem Team aus ausgewiesenen Experten sein Unternehmen innerhalb kurzer Zeit als Top-Adresse für unabhängige Vermögensverwaltung in München und darüber hinaus etabliert.



Dies sehen auch das Fachmagazin „Elite Report“ und das Handelsblatt als Medienpartner so – und kürten die Vermögenskultur AG als einen der besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Raum. Im vergangenen Jahr seien dazu 348 Unternehmen anhand eines ausgeklügelten und detaillierten Punktesystems auf Herz und Nieren geprüft worden – die Vermögensverwalter mit den meisten Punkten wurden/werden traditionell in der „Pyramide der Besten“ dargestellt.



2016 schafften 46 Vermögensverwalter die Aufnahme in die Pyramide, die wiederum unterteilt wird in „cum laude“, „magna cum laude“ und „summa cum laude“. Hatte sich die Vermögenskultur AG in den vergangenen Jahren als noch junges Unternehmen bereits ein „cum laude“ verdient, so war es jetzt ein „magna cum laude“, das Keilhammer für den unabhängigen Vermögensverwalter mit Sitz in München-Bogenhausen im Rahmen einer Feierstunde in der Münchner Residenz entgegen nahm.



Eine wichtige Adresse für anspruchsvolle Kunden



In der Begründung der Auszeichnung wird die Vermögenskultur AG als „eine wichtige Adresse für anspruchsvolle Kunden, die individuell betreut werden wollen“, beschrieben: „Ja, Akkuratesse und Sorgfaltspflicht zeigen eindeutig, wie klar und diszipliniert man hier wirkliche Vermögenskultur versteht und lebt.“



Bei der Verleihung der Prädikate erinnerte der Chef des Fachmagazins „Elite Report“, Hans-Kaspar von Schönfels, an ein schwieriges Jahr, das man hinter sich gebracht habe. Es habe sich aber auch einmal mehr bestätigt, dass einen empfehlenswerten Vermögensverwalter nicht nur eine gute Rendite auszeichne, sondern auch eine gründliche Beratung und respektvolle Behandlung der Kunden. Eine systematisches Management des Kundenvermögens mit einer passenden Anlagestrategie sowie angemessene Gebühren gehören für ihn ebenfalls dazu.





Als bankenunabhängiger Vermögensverwalter versteht sich die Vermögenskultur AG als Gesellschaft für Familienvermögen und Stiftungen. Im Fokus der Tätigkeit stehen die Vermögensverwaltung und der Service als Multi-Family Office. Fachliche Kompetenz, persönliches Engagement, Integrität, Kontinuität, Transparenz sowie enge und nachhaltige Kundenbeziehungen sind die Faktoren, die das Selbstverständnis und die Dienstleistung der Vermögenskultur AG bestimmen.

Leseranfragen:

Vermögenskultur AG

Herbert Keilhammer (Vorstand)

Kopernikusstraße 9

81679 München

Telefon: +49 89 – 410 73 14 10

Fax: +49 89 – 410 73 14 20

E-Mail: keilhammer(at)vermoegenskultur-ag.de

Kommentare zur Pressemitteilung