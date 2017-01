Berliner Zeitung: Polizei nicht unter Generalverdacht stellen - Zur Diskussion um die Kölner Silvesternacht:

(ots) - So richtig es ist, die Polizei immer wieder an die

Unzulässigkeit eines Generalverdachts aufgrund Herkunft oder

Hautfarbe zu erinnern, so wenig hilfreich ist es, die Polizei unter

den Generalverdacht rassistischer Diskriminierung zu stellen. Wäre es

ihr nicht gelungen, die Übergriffe in diesem Jahr zu verhindern,

müsste die AfD in den nächsten Monaten keinen Wahlkampf mehr führen.







Pressekontakt:

Berliner Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 (0)30 23 27-61 00

Fax: +49 (0)30 23 27-55 33

bln.blz-cvd(at)berliner-zeitung.de



Original-Content von: Berliner Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Berliner Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 16:55

Sprache: Deutsch

News-ID 1440717

Anzahl Zeichen: 704

Kontakt-Informationen:

Firma: Berliner Zeitung

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 129 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung