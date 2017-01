Grosjean Solutions Bois: Hohe Lagerleistung ermöglicht schnellere Reaktion

Grosjean Solutions Bois ist eines der größten Handelsunternehmen für Holz und Holzwerkstoffe im Großraum Paris. Das Unternehmen hält ständig mehr als 20.000 Artikel auf Lager – das garantiert schnelle Reaktions- und Lieferzeiten für den Kunden. Grosjean setzt dabei auf Lagersysteme von OHRA, deren Konstruktion aus vollwandigem, warmgewalztem Stahl hohe Traglasten, eine schlanke Bauweise und damit eine hohe Flächenausnutzung im Lager ermöglicht.

Die Konstruktion der Regale von OHRA ermöglicht die benötigte hohe Flächennutzung. (Foto: Grosjean)

(firmenpresse) - Grosjean Solutions Bois bietet seinen Kunden auf einem 15.500 Quadratmeter großen Werksgelände in Wissous ständig eine Vielzahl von Holzwerkstoffen, Paneelen, Laminaten, Parkett, Terrassenholz und Wandverkleidungen. Dafür unterhält das Unternehmen seit 2003 große Lagerkapazitäten im Innen- und Außenbereich. Hier werden den Kunden Paneele mit einer Länge von bis zu 5,2 Metern, Bauholz, wie zum Beispiel Ständer von 13,5 Meter Länge, oder Holz-Verbundplatten zur Verfügung bereitgestellt. Ein weiteres Regalsystem sorgt im hauseigenen Zuschnitt (mit zwei numerisch gesteuerten Sägen, einem Bearbeitungszentrum sowie einer Kantenanleimmaschine) für eine effektive Lagerung der kundenspezifisch angefertigten Produkte.



Um den Kunden eine höchstmögliche Reaktionsfähigkeit und minimale Lieferzeiten bieten zu können, setzt das Unternehmen auf Regalsysteme von OHRA. Das Unternehmen mit Sitz in Kerpen bei Köln ist einer der führenden Anbieter von Lagersystemen für den Holzhandel. Alle tragenden Elemente der bei Grosjean Solutions Bois eingesetzten Lagerbühnen, Kragarm- und Palettenregale sind aus vollwandigem, warmgewalztem Stahl gefertigt. Diese Konstruktion behält auch bei Remplern durch Gabelstapler ihre statischen Eigenschaften und bietet insbesondere hohe Traglasten und eine kompakte Bauweise. Die zuletzt in 2016 ergänzten Kragarmregale zum Beispiel bieten auf einer Höhe von 6.850 Millimetern acht Lagerebenen mit einer Kragarmlänge von 1.850 Millimetern. Die Bauweise der Regale ermöglicht somit die von Grosjean benötigte hohe Flächennutzung und ist die Basis für die hohe Lieferfähigkeit des Unternehmens.







Die in Kerpen bei Köln ansässige OHRA Regalanlagen GmbH bietet Lager- und Regalsysteme unter anderem für den Baustoff- und Metallhandel und die Holzwirtschaft. OHRA, der europäische Marktführer und Spezialist für Kragarmregale, entwickelte unter anderem den selbstsichernden, einhängbaren Kragarm, der heute Maßstab für alle Kragarmregalsysteme ist. Er weicht bei Anstößen aus und lässt auch die Lagerware unbeschädigt. OHRA verwendet für seine Regalsysteme ausschließlich hochwertige, vollwandige, warmgewalzte Normbaustähle. Heute bietet OHRA, in festen Partnerschaften mit ausgewählten Lager- und Fördertechniklieferanten, vollständige Systemlösungen rund um Kragarm- und Palettenregale an, auch in Generalunternehmerschaft. Dazu gehören auch automatisierte Lösungen mit Regalbediengeräten, Kommissionierstationen, frei konfigurierbarer Lagerverwaltungssoftware und Materialflussrechner. OHRA ist mit eigenen Vertriebsbüros in 13 europäischen Ländern vertreten.

News-ID 1440718

Anzahl Zeichen: 2093

