Pack4Food24.de baut Sortiment weiter aus

Das B2B Online Bestellportal der Pro DP Verpackungen erweitert auch im neuen Jahr 2017 sein Angebot rund um den professionellen Einwegbedarf in Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel.

Pro DP Verpackungen Ronneburg

(firmenpresse) - Seit vielen Jahren steht Pack4Food24.de, der B2B Onlineshop des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg in Thüringen, für Kompetenz und Innovation im Bereich praktischer Einweg- und Serviceverpackungen, moderner To Go Lösungen, günstigem Einweggeschirr, innovativen Tischprodukten, aber auch von effektiven und professionellen Hygiene- und Reinigungsartikeln.

Auch wenn die Optimierung und Erweiterung sämtlicher Unternehmensleistungen stetige Vorgänge in der Entwicklung des jungen Unternehmens darstellen, setzt das Team rund um Dennis Bauer jedes Jahr spezielle Schwerpunkte, welche besonders intensiv angegangen werden.

Im neuen Jahr 2017 liegen diese Schwerpunkte vorwiegend im Bereich der umweltfreundlichen und nachhaltigen Einweg- und To-Go-Verpackungen, aber auch im Bereich der professionellen Reinigungsmittel und Hygienelösungen.

Zum einen wird die Nachfrage, aber auch das Angebot an umweltfreundlichen Serviceverpackungen und Einwegprodukten immer größer, aber natürlich liegt es auch in der Verantwortung des Marktes nachhaltige Alternativen zu herkömmlichen Imbissverpackungen zu bieten. Dieser Verantwortung ist sich die Pro DP Verpackungen durchaus bewußt, und so stellten die Bio Einwegverpackungen bereits in 2016 einen Schwerpunkt dar, wie das stark gewachsene Angebot auf Pack4Food24.de eindrucksvoll beweist.

Der Ausbau im Bereich des Hygiene- und Reinigungsbedarfs ist einem weiteren Anliegen der Pro DP Verpackungen geschuldet. Der Verpackungsprofi aus Thüringen möchte nämlich nicht einfach nur ein Großhändler sein. Vielmehr möchte man als zuverlässiger Partner an der Seite seiner Kunden stehen, und diese mit einer Vielzahl an Lösungen für den täglichen Unternehmensbedarf aus einer Hand beliefern. So lag es nahe, dass man sich auch in einem der wichtigsten Bereiche im Handel und der Produktion von Lebensmitteln breit aufgestellt hat, bzw. weiter daran arbeitet.



Gerade im Bezug auf Sauberkeit und Hygiene werden an das Lebensmittel- und Gastgewerbe nicht nur in Deutschland höchste Ansprüche gestellt. Mit einem breiten Angebot an effektiven Reinigungsmitteln und qualitativen Hygieneartikeln bietet die Pro DP Verpackungen auch hier zahlreiche professionelle Lösungen. Dabei legt das Unternehmen selbst höchste Maßstäbe an, und lässt seine chemischen Reinigungsmittel, aber auch Seifen und Desinfektionsmittel von namhaften Herstellern in Deutschland produzieren, und unter der EIgenmarke "Pro DP" abfüllen.

Mit diesen Maßhnahmen unterstreichen die Spezialisten aus Ronneburg bei Gera in Thüringen einmal mehr den Anspruch, einer der leistungsfähigsten und zuverlässigsten Partner für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel zu sein.







Pack4Food24.de ist der Onlineshop und Online Produktkatalog des Großhandelsunternehmens Pro DP Verpackungen aus Ronneburg bei Gera im Osten Thüringens. Pro DP Verpackungen ist ein Großhandelsunternehmen für den breiten Bereich der Einweg- und To Go Verpackungen, Takeaway Verpackungen, des Einweggeschirrs aber auch Hygieneprodukte und Reinigungsartikel im Gastronomie-, Fleischerei-, Bäckerei- und Imbissbedarf, sowie dem Bedarf an praktischen Einweglösungen im Lebensmittel Einzelhandel.

Durch das breite Sortiment und das umfassende Servicespektrum von der Beratung bis hin zur Individualisierung eingesetzter Verpackungen, Tragetaschen oder Servietten ist Pro DP Verpackungen der optimale Partner für Restaurants, Bars, Imbissbetriebe, Kantinen und Lebensmittelhändler, um zahlreiche Lösungen aus einer Hand zu erhalten.



Pack4Food24.de

Heidelbergweg 9, 07580 Ronneburg

