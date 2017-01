CALIPAGE goes Schule & Kindergarten Jetzt neu, der Onlineshop für Kindergarten, Schule und Sekretariat

CALIPAGE "Gute Laune fürs Büro" eröffnet einen neuen Onlineshop für Schulen & Kindergärten. "CALIPAGE Kindergarten & Schule" setzt damit ein Zeichen und bietet den rundum sorglos Service im Netz an.

CALIPAGE Kindergarten und Schule

(firmenpresse) - Es ist soweit, der Fachhändler für Bürobedarf CALIPAGE eröffnet seinen exklusiven Onlineshop für Schulen & Kindergärten mit Produkten rund ums Lernen, Kreativ sein und das Sekretariat. In diesem Onlineshop findet man praktische und hilfreiche Produkte rund um das Thema Einrichtungsgegenstände und Grundausstattung für Kindergärten & Schulen sowie Lehrmittel und Lernbedarf.



Gute Laune für die Schule

"CALIPAGE Kindergarten & Schule" ist der Partner für Bürobedarf und Office Zubehör mit über 20.000 Artikeln rund um das Büro. Gerade für Schulen ist der neue Onlineshop interessant, denn das Sekretariat kann nicht nur für sich selbst bestellen, sondern auch gleich die Materialien für den Kunstunterricht oder Sammelbestellungen für Aktionen. Hier findet man alles, was zum Unterrichten und zur Verwaltung notwendig und sinnvoll ist.



Gute Laune für den Kindergarten

Gute Laune ist im Kindergarten wichtig. Langes Suchen nach den Bastelutensilien ist da nicht förderlich. Deshalb hat sich "CALIPAGE Kindergarten & Schule" überlegt, einen extra Bereich im Onlineshop für Erzieher/innen zu erstellen, in welchem alle Produkte rund um den Kindergarten ganz leicht zu finden sind. Das Sortiment ist exklusiv auf die Arbeit mit Kindern zugeschnitten.



Gute Laune fürs Sekretariat

Mit vielen starken Partner aus gesamt Deutschland, setzt "CALIPAGE Kindergarten & Schule" auf die gebündelte Kompetenz der Bürobedarfs-Welt und der Fachhändler. Das Zielt ist es immer, die perfekte Beratung vor Ort und die größte Produktvielfalt im Web offerieren zu können. Schreibwaren und Büromaterial können bequem am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone bestellt und in die Schule oder den Kindergarten geschickt werden.



Gute Laune Lokal und im Internet

Für den Kunden jederzeit und überall erreichbar zu sein ist das oberste Ziel der "CALIPAGE Kindergarten & Schule" Händler und das macht das Konzept zu einzigartig. Der nächstgelegene Partnerhändler von "CALIPAGE Kindergarten & Schule" erhält die Bestellung, die im Onlineshop ausgelöst wird und liefert diese dann an die jeweilige Schule oder den Kindergarten aus. So wird digital mir regional verknüpft und stärkt die Händler vor Ort.





Gute Laune mit einem großen Sortiment:

Mit unserer umfangreichen Sortimentsvielfalt, individuell für Schulen und Kindergärten ausgewählt, biete "CALIPAGE Kindergarten & Schule" hochwertige Produkte im Bereich der Ge- und Verbrauchsgüter für das Büro, das Sekretariat und den Unterricht an. Es steht ein Gesamt-Sortiment mit rund 18.000 Artikeln direkt ab Lager zur Verfügung, sowie ein Randsortiment von über 100.000 Artikeln, bezogen von 300 verschiedenen Lieferanten. Für alle gelagerten Artikel garantiert "CALIPAGE Kindergarten & Schule" eine zuverlässige Lieferung innerhalb 24 Stunden - natürlich deutschlandweit.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.calipage.schule



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über "CALIPAGE Kindergarten & Schule"



CALIPAGE ist ein Fachhändlerverbund der von ADVEO in Deutschland im Jahr 2012 gestartet ist, Gründungsjahr ist 1991 in Frankreich. Er setzt sich aus 300 Lieferanten zusammen und versendet rund 20.000 Artikel aus dem laufenden Katalog. Das Sortiment wird durch 100.000 Artikel insgesamt abrundet.



Dies ist eine Pressemitteilung von

CALIPAGE.schule | ein Projekt der MIU24® KG

Leseranfragen:

Leinstraße 31, 30159 Hannover

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 02.01.2017 - 17:40

Sprache: Deutsch

News-ID 1440720

Anzahl Zeichen: 3169

Kontakt-Informationen:

Firma: CALIPAGE.schule | ein Projekt der MIU24® KG

Ansprechpartner: Marco La-Greca

Stadt: Hannover

Telefon: 051197912370



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.