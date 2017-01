Beste Großeltern der Welt!

(LifePR) - ?Oma, wieviel Zähne hat ein Hai?? Dieser und vieler weiterer neugieriger Fragen können im Januar alle Großeltern mit ihren Enkeln in den SEA LIFE Aquarien auf den Grund gehen. Die acht deutschen Großaquarien laden alle Enkelkinder, die in Begleitung eines Großeltern-Teils für einen Ausflug ins SEA LIFE kommen, im Januar zu einem Gratis-Besuch ein.

Die besten Großeltern der Welt haben meist einen unerschöpflichen Süßigkeitenvorrat und ganz viel Geduld. Noch toller für ihre Enkelkinder: Sie können (fast) alle Fragen beantworten, die dem Nachwuchs auf dem Herzen liegen ? egal zu welchem Thema. So ist die mit Oma und Opa gemeinsam verbrachte Zeit immer etwas ganz Besonderes.

Um das neue Jahr direkt mit unvergesslichen Familienmomenten zu beginnen, lädt SEA LIFE alle Enkelkinder in die Unterwasserwelt ein. In Begleitung eines Großeltern-Teils ab 50 Jahre erhält jeweils ein Enkelkind (3-14 Jahre) vom 01. bis 31. Januar 2017 freien Eintritt.

Während die Großeltern über Wasser zumeist liebevoll mit ihren Enkeln umgehen, sind die Großeltern der Unterwasserwelt aus menschlicher Sicht eher schlechte Vorbilder in Erziehungsfragen: Schlüpft ein Hai aus seinem Ei, ist er sofort auf sich alleine gestellt. Und auch die lebendgebärenden Haie kümmern sich nicht weiter um ihren Nachwuchs. Die Jungtiere sind sofort nach der Geburt so selbständig, dass sie sich im Meer allein zurechtfinden.

Die ?echten? Omas und Opas der Unterwasserwelt und schon viel länger auf der Erde, als die Haie, sind Meeresschildkröten. Die Grünen Meeresschildkröten Clementine und Amadeus im Großaquarium am Bodensee sind mit ihren 13 Jahren zwar noch weit vom Rentenalter entfernt, doch auch sie können ein stattliches Alter von mehr als 50 Jahren erreichen.

Diese und viele spannende Hintergründe über die Unterwasserbewohner können Klein und Groß gemeinsam im SEA LIFE entdecken.

Weltweit gibt es derzeit 48 SEA LIFE Aquarien, alleine in Deutschland finden sich acht Standorte in Timmendorfer Strand, Hannover, Speyer, Konstanz, Oberhausen, Königswinter, München und in der Hauptstadt Berlin. Jedes dieser Aquarien umfasst zwischen 30 und 50 liebevoll gestaltete Becken, die vom hüfthohen Rochenbecken bis zum säulenartigen Standaquarium mit Mikroskop-Effekt sehr unterschiedlich sind. Die Besucher erhalten abwechslungsreiche, spannende und auf diese Weise nie da gewesene Einblicke in die Welt unter Wasser. Das absolute Highlight dabei ist ein gläserner Tunnel mitten durch das größte Becken, auch Ozeanbecken genannt. Den Besuchern wird ein spektakuläres visuelles Erlebnis geboten: Sie bekommen einen Rundumblick auf Haie, Rochen und Meeresschildkröten. Die Ozeanbecken enthalten je SEA LIFE Aquarium bis zu 1,5 Millionen Liter tropisches Wasser. An Berührungsbecken erfahren kleine und große Entdecker, wie sich Seesterne und Anemonen anfühlen und Besucherbetreuer erklären ausführlich die Eigenheiten der kleinen Meeresbewohner und nehmen die Scheu vor den unbekannten Lebewesen. Neben den SEA LIFE Aquarien gehören auch andere bekannte Marken, wie LEGOLAND, Madame Tussauds, The London Eye, Dungeons, Heide Park Resort und viele mehr zur Familie der Merlin Entertainments Group. Als Europas größter Betreiber von Freizeitattraktionen belegt Merlin Entertainments weltweit Platz 2. Das Kerngeschäft der englischen Holding sind 111 In- und Outdoor-Attraktionen, 12 Hotels und vier Feriendörfer. Circa 26.000 Mitarbeiter sind in 23 Ländern in Europa, Asien, den USA und Australien im Einsatz, um den weltweit knapp 63 Millionen Besuchern einzigartige Erlebnisse zu bereiten.







Merlin Entertainments Group Deutschland GmbH

Datum: 02.01.2017 - 16:09

Sprache: Deutsch

