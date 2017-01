Mitteldeutsche Zeitung: zu Gigaliner und Verkehrsplanung

(ots) - Egal, ob es um Klimaschutz, den Ausbau der

Verkehrs-Infrastruktur oder den Skandal um manipulierte Abgaswerte

geht: Nach Auffassung von Kritikern agiert Alexander Dobrindt stets

so, als sei er der oberste Auto-Lobbyist des Landes. Während anderswo

auf der Welt an der Verkehrswende gearbeitet wird, zieht die

offizielle deutsche Verkehrspolitik weiterhin das Auto und den

Lastwagen der umweltfreundlichen Bahn vor. Wer im Jahr 2017 als

Politiker so handelt, gibt jeden Gestaltungsanspruch auf.







