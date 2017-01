Straubinger Tagblatt: Städte- und Gemeindebund: Auf die Praktiker hören

(ots) - Für solche Forderungen wird die CSU regelmäßig

tüchtig gescholten: Mehr Videoüberwachung, mehr Polizei, konsequente

Abschiebung abgelehnter Asylbewerber, eindeutige Klärung der

Identität von Migranten vor der Einreise, Wohnsitzauflagen für

Flüchtlinge. Doch genau diese Maßnahmen verlangt nun mit Roland

Schäfer ein SPD-Bürgermeister aus dem SPD-regierten

Nordrhein-Westfalen, der für rund 11.000 kreisangehörige Städte und

Gemeinden in ganz Deutschland spricht. Die Kommunen, die die Politik

der Bundesregierung umsetzen, ja ausbaden müssen, schicken zu Beginn

des Wahljahres ein klares Signal an die große Politik, allen voran

Kanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel: So geht es nicht

weiter. Ein weiterer Flüchtlingszustrom im Format von 2015 wäre kaum

mehr zu stemmen. Bei vielen Bürgern schwindet das Vertrauen, dass der

Staat ihre Sicherheit gewährleisten kann, davon profitieren

populistische Rattenfänger. Es wäre äußerst fahrlässig, die

Ratschläge der Praktiker aus den deutschen Rathäusern zu ignorieren.







Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g(at)straubinger-tagblatt.de



Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Straubinger Tagblatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 19:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440733

Anzahl Zeichen: 1437

Kontakt-Informationen:

Firma: Straubinger Tagblatt

Stadt: Straubing





Diese Pressemitteilung wurde bisher 119 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung