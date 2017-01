Lausitzer Rundschau: Von "Amis" und "Ösis"

Zur Kritik an der Kölner Polizei wegen des Einsatzes in der Silvesternacht

(ots) - Anstatt den Hunderten Polizisten zu danken, dass

sie in der Silvesternacht für Sicherheit am Kölner Hauptbahnhof

gesorgt haben, beklagen sich einige politische Bedenkenträger nun

über den Begriff "Nafri" in einem Tweet der Beamten. Im polizeilichen

Sprachgebrauch steht er für "Nordafrikaner". Die an den Haaren

herbeigezogene Empörung über diese Nebensächlichkeit vernebelt nur

den Blick auf das Wesentliche. Denn die meisten Beamten hätten an

Silvester sicherlich etwas Besseres vorgehabt, als am Bahnhof Dienst

zu schieben. Dass ihr Einsatz dringend notwendig gewesen ist, zeigt

der Umstand, dass sich wie im vergangenen Jahr Hunderte Männer

offenkundig nordafrikanischer Herkunft verabredet hatten und nach

Angaben der Polizei sehr aggressiv auftraten. Wer da immer noch so

tut, als sei die Verwendung des richtigen Wortes in einer 140

Zeichen-Mitteilung bei Twitter wichtiger als die Verhinderung von

schlimmen Straftaten, der hat die Dimension dessen, was seinerzeit in

Köln passiert ist, nicht begriffen. Übrigens gibt es auch noch andere

Abkürzungen für so manche Herkunft, bei deren Verwendung nicht gleich

die Rassismus-Keule rausgeholt wird: "Amis" für Amerikaner, "Tommies"

für Briten, "Ösis" für Österreicher, "Krauts" für Deutsche, Wessis,

Ossis - die Liste lässt sich noch verlängern. In dieser speziellen

Situation, vor dem speziellen Hintergrund der Ereignisse des

vergangenen Jahres war es außerdem richtig, nach in Augenscheinnahme

der Personen rasch und konsequent zu handeln. Die meisten Beamten

haben im polizeilichen Alltag ein sicheres Gespür dafür, von wem wann

welche Bedrohung ausgehen könnte. Und da es immer häufiger bei

öffentlichen Veranstaltungen und Feiern eines großen Polizeiaufgebots

bedarf, sollte dies die Politik deutlich mehr aufschrecken als die

Verwendung des Wortes "Nafri" in einem Tweet.









Pressekontakt:

Lausitzer Rundschau



Telefon: 0355/481232

Fax: 0355/481275

politik(at)lr-online.de



Original-Content von: Lausitzer Rundschau, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Lausitzer Rundschau

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 19:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1440737

Anzahl Zeichen: 2281

Kontakt-Informationen:

Firma: Lausitzer Rundschau

Stadt: Cottbus





Diese Pressemitteilung wurde bisher 94 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung