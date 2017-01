Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur "Nafri"-Debatte:

(ots) - Es ist beschämend, die Polizei in die

rassistische Ecke zu stellen und den Begriff "Nafri" als Beweis zu

nehmen. All die linken Spinner, nennen wir sie getrost Lispis, wollen

nicht begreifen, dass der Rechtsstaat Konsequenz und Stärke zeigen

muss, um ernst genommen zu werden. Auch deshalb ist ihre Kritik an

der Kölner Polizei nur eins: eitles Gewäsch.







