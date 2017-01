Neue Westfälische (Bielefeld): Kommentar

Debatte um Kölner Polizeieinsatz

Schaden für die Grünen

Von Carsten Heil

(ots) - Die Grünen-Chefin hat sich vergaloppiert. Ohne

Wenn und Aber. Sie wirft der Kölner Polizei vor, in der

Silvesternacht weder verhältnis-, noch rechtmäßig die Sicherheit in

der Stadt garantiert zu haben. Auch wenn Simone Peter diesen Vorwurf

in eine Frage kleidet, hat sie ihn doch erhoben. Auch wirft sie den

Sicherheitsbehörden eine Art von Rassismus vor, weil die Beamten

gezielt nordafrikanisch aussehende Männer festgehalten und

kontrolliert hatten. Ihre Kritik, dass die Bezeichnung einer gesamten

ethnischen Gruppe als "Nafris" unangemessen sei, ist jedoch richtig.

Das war dumm und unüberlegt, der Polizeipräsident hat die Wortwahl

inzwischen bedauert. Was aber sollen die Einsatzkräfte machen? Im

Vorjahr ist die Silvesterfeier in Köln zwischen Dom und Hauptbahnhof

in schlimmster Weise entgleist. Als Täter verantwortlich dafür waren

nachweislich Horden junger Männer aus den Maghreb-Staaten. Auch wenn

ihnen keine individuelle Schuld nachweisbar war, liegen

polizeirechtlich hinreichende Kriterien nahe, ein besonderes

Augenmerk auf diese Gruppe zu legen. Nicht, weil sie Nordafrikaner

sind, sondern weil zahlreiche Männer dieser Personengruppe auffällig

geworden sind. Sie zu kontrollieren, war in jedem Fall

verhältnismäßig. Viele Journalisten haben die Silvesternacht in Köln

beobachtet. In keinem ihrer Berichte ist von unangemessenem Verhalten

der Polizisten und Polizistinnen die Rede. Würde Frau Peter auch in

dieser Weise in die Bresche springen, wenn es sich um

Fußball-Hooligans handelte? Wenn die Fan-Truppen von Dynamo Dresden

anrücken, müssen die sich auch scharfe Kontrollen gefallen lassen,

auch wenn der Einzelne vielleicht noch nie auffällig geworden ist.

Wer sich in ein aggressiv auftretendes Umfeld begibt, wird

entsprechend behandelt. Zumal es in der Silvesternacht bereits

Hinweise darauf gab, dass die anreisenden Gruppen von Nordafrikanern



Unruhepotenzial mitbrachten. Grünen-Chefin Peter schwimmt seit

Monaten politisch erheblich. Es ist ihr nicht gelungen, ihrer Partei

Profil und Stimme zu geben. Mit den nicht nachvollziehbaren Vorwürfen

gegen die Polizei in diesem Fall wird sie nicht aus der Defensive

kommen. Im Gegenteil: Sie tut sich und ihrer Partei keinen Gefallen.

Gut möglich, dass sie damit einen vergleichbaren Schaden anrichtet

wie Renate Künast vor vier Jahren mit dem Veggie-Day.







Pressekontakt:

Neue Westfälische

News Desk

Telefon: 0521 555 271

nachrichten(at)neue-westfaelische.de



Original-Content von: Neue Westf?lische (Bielefeld), übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Neue Westfälische (Bielefeld)

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 20:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1440748

Anzahl Zeichen: 2834

Kontakt-Informationen:

Firma: Neue Westfälische (Bielefeld)

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 102 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung