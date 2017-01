Rheinische Post: Kommentar /

Endlich Anerkennung

= Von Birgit Marschall

(ots) - Kommt ein nahestehender Mensch durch

Verschulden eines anderen zu Tode, können die Hinterbliebenen

gegenüber dem Verursacher bisher keine Entschädigung für das

erlittene Leid geltend machen. Das ist ein Fehler in der

Rechtsordnung, der unbedingt korrigiert werden muss. Erst spät in der

Wahlperiode setzt der Justizminister mit einem neuen Gesetzentwurf

um, worauf sich Union und SPD bereits vor drei Jahren geeinigt

hatten. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, lässt sich das durch Geld

nicht aufwiegen. Die Regierung sieht auch deshalb davon ab, die Höhe

der Entschädigung konkret festzulegen. Über jede politisch

festgelegte Summe wäre überdies ein schlimmer Streit entstanden. Nun

überlässt die Politik den Gerichten die schwierige Entscheidung.

Millionensummen wie in den USA können Hinterbliebene nicht erwarten:

Im deutschen Rechtssystem sollen Schadenersatzklagen auch weiterhin

nicht zum Geschäftsmodell für Anwälte werden. Es wird also höchstens

um einige Zehntausend Euro gehen. Das Hinterbliebenengeld hat vor

allem einen großen symbolischen Wert.



www.rp-online.de







Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Rheinische Post

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 20:44

Sprache: Deutsch

News-ID 1440749

Anzahl Zeichen: 1415

Kontakt-Informationen:

Firma: Rheinische Post

Stadt: Düsseldorf





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung