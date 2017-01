Schwäbische Zeitung: Die Demokratie ist wehrhaft - Leitartikel zur Rassismus-Debatte

(ots) - Die Polizei in Köln wie im gesamten

Bundesgebiet hat mit viel Umsicht und hohem Aufwand in der

Silvesternacht sehr gute Arbeit geleistet. Es gibt keine Hinweise,

dass sich auch nur im Ansatz vergleichbare Szenen wie vor einem Jahr

abgespielt haben. Der Jahreswechsel war fröhlich und friedlich. Daran

hatte jeder einzelne Polizist seinen persönlichen Anteil und dafür

gebührt ihnen Dank.



Der Polizei wegen der Einkesselung von vermeintlichen

Nordafrikanern und der Benutzung des dummen Begriffs "Nafri"

rassistische Motive zu unterstellen, ist grober Unfug. Die sogenannte

Einkesselung von größeren Menschenmengen ist eine Polizeitaktik, die

seit Jahrzehnten in der Bundesrepublik zur Gewaltabwehr angewendet

wird. Es trifft mal Nazis oder Linksextremisten, mal

Fußballhooligans, Gegner der Europäischen Zentralbank oder wie jetzt

in Köln hunderte von Männern, die aufgrund der sexuellen Übergriffe

vor einem Jahr unter Verdacht standen, möglicherweise Straftaten

verüben zu wollen. Die Demokratie ist aber wehrhaft und der Staat

darf Grundrechte einschränken, wenn Kriminalität droht.



Das Bundesverfassungsgericht, die höchste juristische Instanz der

Republik, hat festgestellt, dass Maßnahmen wie Einkesselungen erlaubt

sind, wenn aufgrund des Gesamtauftretens einer Gruppe sich auch ein

Verdacht gegenüber Einzelnen ergebe. Nichts anderes hat die Polizei

in Köln unternommen, als sie die Identität von Verdächtigen

feststellte. Unprofessionell waren aber die vermeintlichen

Kommunikationsexperten der Polizei, die "Nafri" über Twitter in die

Welt gesetzt haben. Sie haben damit ihren Kollegen massiv geschadet,

denn nun wird über eine Begrifflichkeit diskutiert, anstatt die

Polizeiarbeit positiv zu bewerten.



Eines dürfte aber auch klar sein: Wer in Zukunft mit dem Begriff

"Nafri" herumhantiert, der beweist sehr schnell, welch Geistes Kind



er ist. Der gibt sich vielleicht gerne als "besorgter Bürger", ist

aber nur ein übler Rassist.







