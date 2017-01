Rheinische Post: Kommentar /

Den IS besiegen

= Von Matthias Beermann

(ots) - Die Gefahr, die vom Islamischen Staat für uns

Europäer ausgeht, wächst in dem Maß, in dem die Terrormiliz im Irak

und in Syrien unter Druck gerät. Seit eine internationale Koalition

den IS dort militärisch unter Druck setzt, nimmt die Zahl der

Anschläge zu, die die Terroristen im Ausland verüben. Das

Lkw-Attentat auf den Berliner Weihnachtsmarkt zählt ebenso dazu wie

das Massaker in einem Istanbuler Nachtclub. Im Nahen Osten gelingen

dem IS teils spektakuläre Erfolge wie die Rückeroberung von Palmyra

in Syrien oder taktische Geländegewinne rund um Mossul im Nordirak.

Dennoch ist der IS besiegbar, aber dieser Sieg ist eine Frage von

vielen Jahren. Das bedeutet, dass wir uns auch in Deutschland noch

besser auf die anhaltende Bedrohung einrichten müssen, die dem

RAF-Terror der 70er und 80er Jahre in nichts nachsteht. Dazu gehört

die schonungslose Aufarbeitung von schweren Behördenfehlern vor und

nach dem Berliner Anschlag. Die Frage, wer dafür konkret

verantwortlich ist, mag offenbar niemand beantworten. Damit sollten

wir uns nicht zufrieden geben.



