Westfalen-Blatt: Das WESTFALEN-BLATT (Bielefeld) zum Silvestereinsatz der Polizei in Köln

(ots) - Kann die Polizei es denn gar nicht mehr recht

machen? Silvester 2015 zu zurückhaltend, 2016 zu forsch. Wenn man es

ganz einfach haben will, lässt sich die jeweilige Kritik an den

Kölner Polizeieinsätzen rund um den Hauptbahnhof natürlich so

zusammenfassen. Gerecht wird man damit aber weder der einen Debatte

noch der anderen. Die Diskussion vor Jahresfrist rührte an die Frage

der personellen Ausstattung der Polizei und an die Offenheit, mit der

über Taten und Täter gesprochen wird. Im Ergebnis wurden in beiden

Punkten Mängel festgestellt, deren Behebung noch längst nicht

abgeschlossen ist. Die aktuelle Diskussion führt am Ende aller

Wortklaubereien und parteipolitischen Reflexe zu der Frage, wie viel

Skepsis im Umgang mit welchen Einwanderern geboten ist. In der

vergangenen Woche wurde bekannt, was der neueste Lagebericht des

Bundeskriminalamts dazu an Statistiken beitragen kann: Untersucht

worden seien 214600 Straftaten, die in den ersten drei Quartalen des

Jahres 2016 Einwanderern zugeschrieben werden. Demnach sind in

Deutschland lebende Menschen aus den Maghreb-Staaten, die nur etwa

zwei Prozent der Einwanderer stellen, dennoch bei 22 Prozent der

Taten verdächtigt oder überführt worden. Dieser Umstand und die

Erfahrungen der Silvesternacht 2015 - gehört es da nicht zur

Lebenswirklichkeit, dass auch die Polizei die beiden möglichen

Lesweisen des nun kritisierten Begriffs »Nafri« zusammenwirft und im

laufenden Einsatz alle »Nordafrikaner« (Verständnismöglichkeit eins)

zu zu überprüfenden möglichen »nordafrikanischen Intensivtätern«

(Verständnismöglichkeit zwei) werden? Möglichen Tätern, hier kommt es

auf jedes Wort an. »Wir kennen unsere Pappenheimer«, hätte man

vielleicht früher gesagt, als es noch kein Twitter gab. Man kann das

jetzt Pauschalverdächtigungen nennen. Und eine anlasslose Überprüfung

von Nordafrikanern am helllichten Tag in einer ostwestfälischen



Fußgängerzone wäre anders zu bewerten. Aber am Silvesterabend am

Kölner Dom, da war das Vorgehen der Polizei richtig. Zumal der

Polizeibericht im Raum steht, dass einige der Männer sich aggressiv

verhalten haben sollen. Es ist richtig, sensibel auf mögliche

Vorverurteilungen und Verallgemeinerungen zu reagieren. Aber jeder

polizeilichen Maßnahme geht eine Einzelfallabwägung voraus, die sich

nur in Kenntnis aller Einzelheiten richtig beurteilen lässt. Welchen

Anlass hatten Christian Movio und Luca Scatà noch einmal, als sie

Anis Amris Papiere sehen wollten?







Pressekontakt:

Westfalen-Blatt

Chef vom Dienst Nachrichten

Andreas Kolesch

Telefon: 0521 - 585261



Original-Content von: Westfalen-Blatt, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Westfalen-Blatt

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 02.01.2017 - 21:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1440754

Anzahl Zeichen: 2966

Kontakt-Informationen:

Firma: Westfalen-Blatt

Stadt: Bielefeld





Diese Pressemitteilung wurde bisher 56 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung